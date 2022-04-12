Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что официальный Баку восстанавливает Восточный Зангезур и Карабах только за счёт собственных средств и призвал международные организации оказать содействие в этом вопросе, в том числе в разминировании освобожденных территорий.

«Хочу также отметить, что мы добиваемся всех этих целей (по восстановлению Восточного Зангезура и Карабаха) только за счёт собственных усилий и средств, ни у кого не взяли даже 1 маната. Мы восстанавливаем освобождённые территории 100% за счёт собственных сил. Да, мы пригласили иностранные компании, но они работают в качестве подрядчиков», — сказал Алиев во вторник в ходе совещания, посвященного итогам первого квартала текущего года (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в январе-марте текущего года госинвестиции на восстановление освобожденных территорий страны — Восточного Зангезура и Карабаха – было выделено свыше 300 млн манатов (свыше $176 млн по текущему курсу).

«На сегодняшний день утверждены генпланы таких городов как Агдам и Физули, на основании которых дан старт работ. Я уже ознакомился с ходом текущих работ», — сказал Алиев.

Президент при этом отметил, что утверждение генпланов других освобожденных городов и поселков должно найти решение в ближайшее время. «Генпланы городов Шуша, Джабраил, Кяльбаджар, Зангилан, Губадлы, а также поселков Гадрут и Суговушан должны быть подготовлены и в этом году утверждены. После этого должны быть внесены дополнения в инвестиционную программу Восточного Зангезура и Карабаха. Потому что ранее была заявлена сумма программы — 2,2 млрд манатов или $1,3 млрд (на 2022 год), при этом в I-ом квартале было освоено чуть более 300 млн манатов (свыше $176 млн)», — подчеркнул президент.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил частных предпринимателей принять участие в восстановлении электростанций в Карабахе и Восточном Зангезуре.

«В прошлом году «Азерэнержи» восстановило 4 станции общей мощностью 20 МВт: две из них в Суговушане и по одной в Лачине и Кяльбаджаре. В этом году планируется восстановить еще 5 станций общей мощностью 27 МВт. Было бы хорошо, чтобы другие станции восстановили предприниматели. Государство, конечно, же может на себя взять эти работы, но у государства имеются другие большие затраты, кроме того это были бы привлекательными инвестициями и для предпринимателей», — сказал Алиев.

Глава государства отметил, что все освобожденные районы Азербайджана объединены электросетями со всеми другими районами, поэтому производимая там электроэнергия будет поступать в общую энергосистему страны.

«Я считаю, что это для предпринимателей было бы очень выгодно (принять участие в финансировании этих проектов)», — сказал глава государства.

В тоже время президент подчеркнул, что многие иностранные компании обращаются с предложениями по строительству ветряных электростанций в Кяльбаджаре.

«Если это интересно иностранным компаниям, значит, здесь есть прибыль. Можно привлечь местные компании или же совместно с иностранными. В Джабраильском и Зангиланском районах большой потенциал солнечной электроэнергии. Мы должны всем этим эффективно воспользоваться, должны увеличить долю возобновляемой энергии в общем балансе и довести до 30%, может в дальнейшем и больше. Это позволит сэкономить природный газ и по нынешним высоким ценам экспортировать», — сказал Алиев.

Глава государства также отметил, что в 2022 году необходимо ускорить строительство ГЭС «Худаферин» и «Гыз галасы». «Сейчас ведутся переговоры с Ираном, и считаю, что необходимо ускорить переговорный процесс, чтобы в скором времени прийти к согласию по этому вопросу. Потенциал этих станций очень высок -240 МВт и после завершения их строительства половина мощностей достанется нам», — сказал Алиев.

Президент также сообщил, то ведутся переговоры с компанией ВР по строительству солнечной электростанции в Джабраиле. «Надеюсь, что в ближайшее время будет достигнута договоренность, так как у этой станции в будущем большой потенциал», — сказал президент.

«В целом потенциал освобожденных территорий составляет 9 тыс. МВт и мы получаем много предложений от ведущих иностранных компаний. Если учесть, что у нас существуют линии электропередач с соседними государствами, и потенциал экспорта растет, то здесь получается уникальный потенциал», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана также поручил министерству финансов представить свои предложения по внешним заимствованиям, в том числе для финансирования работ по восстановлению на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре.

«Цели ясны, внешний долг необходимо снизить до 10% ВВП. Поэтому вы должны представить свои предложения, сколько мы должны взять в долг и сколько должны будем по ним возвращать. Предложения ЕС по предоставлению нам кредитов, конечно, хороший факт. Как вы знаете по завершению войны пакет кредитов и грантов ЕС для Армении был определен в 2,6 млрд евро, а для Азербайджана — всего 140 млнили 160 млн евро. Конечно же, в этом случае мы не могли молчать и положительный факт, что ЕС объявил о пакете для Азербайджана в 2 млрд евро», — сказал президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что есть проекты, которые Азербайджан может реализовать без внешних заимствований.

«Тем не менее, наше желание и справедливая позиция заключается в том, что те кредиты и гранты, которые предоставляются Армении, и условия по ним должны быть в равной степени применены и к нам. Воспользуемся мы ими или нет, это уже наше дело. Но подход должен быть единым, особо учитывая то, что в Армении ничего не разрушено, а в Азербайджане на территории 10 тыс. кв. км нет ни одного целого здания», — сказал Алиев.

Глава государства добавил, что в текущем году на работы по разминированию освобожденных территорий планируется выделить около 100 млн манатов (около $58 млн).

Президент при этом отметил, ни одна международная организация пока не оказала помощь в вопросе восстановления освобожденных территории: «в вопросе других конфликтов международные фонды оказывают финансовую помощь. А нам никто не оказал никакую помощь, ни во время оккупации наших земель, но во время освобождения».

При этом Алиев отметил, что Азербайджан долгие годы сталкивался с двойными стандартами. «Большинство стран в годы оккупации (азербайджанских территорий со стороны Армении) не хотели называть это оккупацией, потому что многие страны не хотели называть это нарушение территориальной целостности, хотя факт оккупации был очевиден, прекрасно было известно, кто оккупант, а кто подвергся оккупации. Это называется «двойные стандарты» и несправедливость. Мы это видим и в наши дни также в войне между Россией и Украиной: когда мы во время Второй Карабахской войны (осенью 2020 года) освобождали наши земли с помощью беспилотников Bayraktar, зарубежные эксперты и медиа называли эти БПЛА как «смертоносное оружие», а теперь в ходе российско-украинской войны называют этот же беспилотник «ангелом». Вот что значит двойные стандарты, вот что значит несправедливость по отношению к нам и такова реальность», — сказал глава государства.

Президент вновь обратился к международным организациям, фондам, выразил надежду, что «они всё-таки обратят внимание на масштабы разрушения Восточного Зангезура и Карабаха», подчеркнув тотальное уничтожение города Агдам в годы армянской оккупации.

«Прошло около полутора лет после окончания Второй Карабахской войны. Но при этом ни один фонд не оказал помощь. После войны свыше 200 мирных граждан погибли и получили серьезные ранения в результате подрыва на минах. В мире столько международных организаций, которые занимаются подобными вопросами. Пусть помогут хотя бы в этой сфере, мы физически не успеваем все разминировать, у нас недостаточно специалистов. Если международные организации не хотят оказать помощь, пусть так и скажут, чтобы мы знали. (…) Я обращаюсь к тем международным организациям, которые занимаются правами человека и основываются на принципах справедливости, чтобы обратили внимание на Азербайджан и чтобы они были выше двойных стандартов».