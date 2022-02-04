Азербайджан протянул Европе руку помощи

«В настоящее время ситуация на газовом рынке не стабильная, цены волатильны. Учитывая эти факторы, в этом году Азербайджан еще больше увеличит экспорт по сравнению с прошлым годом. Этому способствует большой потенциал природного газа Азербайджана». Такое заявление сделал президент Ильхам Алиев во время выступления на VIII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Это были именно те слова, которые так хотели услышать европейские наблюдатели.

В самом деле, о том, что Азербайджан играет важную роль в энергетическом балансе и энергетической безопасности Европы, говорили с момента старта нефтегазовых проектов Азербайджана. Но сегодня все это получает уже другое прочтение. Еще с осени «газовая тема» держит в напряжении европейский континент: хранилища пусты, цены рвутся в небеса… Европа остро нуждается в новых источниках, скажем так, традиционных энергоносителей, и одним из таких источников является сегодня Азербайджан. президент Азербайджана коснулся и такой интригующей темы, как реальные запасы газа.

По словам главы государства, доказанные запасы газа Азербайджана составляют 2,6 трлн кубометров: «Конечно, самое большое месторождение «Шах-Дениз», запасы которого достигают 1 трлн кубометров. Уверен, что будет больше. Если посмотреть на наш опыт разработки нефтегазовых месторождений, то можно увидеть, что всегда результаты всегда оказываются выше прогнозируемых», — цитируют его информагентства. Кроме того, глава государства упомянул месторождение «Абшерон» на Каспии, «Бабек» и «Умид».

Излишне напоминать: проекты масштаба «Южного газового коридора» создаются не за один день и не на один день. Азербайджан начал работать над месторождением «Шахдениз» и собственной системой экспорта газа еще в то время, когда разве что немногие эксперты решались прогнозировать, что потребление газа в мире, а в особенности в Европе, будет расти. В мире переходили на биотопливо, внимали Грете Тунберг, объявляли о «конце углеводородной эры» — а в Азербайджане работали.

И в результате к нынешней ситуации на газовом рынке Европы Азербайджан подошёл не просто с потенциальными запасами газа, которые могли бы представлять интерес. Не менее важно, что Азербайджан располагает сегодня важным рычагом — собственной независимой системой газового экспорта. Причем эта система надежно работает. «Южный газовый коридор» не просто физически доставляет газ на европейские рынки. Наличие действующей «трубы» делает коммерчески выгодным разработку более мелких месторождений. Уже сегодня на повестке дня своповые поставки туркменского газа с участием Ирана. Наша страна не намерена «вытеснять» кого-то с рынка, ввязываться в сомнительные геополитические авантюры и использовать газ как средство политического давления. Азербайджан многократно подтверждал свой имидж надежного поставщика. И в результате интерес потребителей к азербайджанскому газу растет. Выступая на VIII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, президент Азербайджана озвучил несколько важных тезисов. Глава государства констатировал: «На сегодняшнем заседании участвует больше стран и компаний, чем в прошлом году. У нас есть новые участники, и это показывает, что на новых рынках есть потребность в азербайджанском газе. Мы готовы, потому что Азербайджан всегда был надежным поставщиком энергоресурсов на международные рынки».

И сегодня под этими словами готовы подписаться во многих европейских столицах.

Нурани, обозреватель Minval.az