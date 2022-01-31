Армения теперь «качает права» гитлеровца Нжде в России, а в ведомстве Лаврова пока молчат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своей поездки в Гянджу, в числе прочего, коснулся и скандала вокруг попытки «Союза армян России» устроить показ фильма о гитлеровском пособнике Гарегине Нжде. Напомним: правоохранительные органы РФ потребовали прекратить кинорекламу нацистского приспешника. Как отметил в связи с этим президент Азербайджана, «я думаю, что, прежде всего, российская общественность узнала об этом, и в результате требований российской общественности эта позорная акция не состоялась. Но верно и то, что впервые я вывел этот вопрос в политическую плоскость. Я поднимал вопрос о нацистах в своих выступлениях. Я поднимал вопрос перед международными организациями и странами о том, что нельзя героизировать нацистов. Я поднял вопрос о палаче Нжде в одном из своих выступлений на саммите СНГ. Я сказал, что памятник Нжде в столице Армении, Ереване — это пропаганда фашизма. Этому должен быть положен конец».

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Тем не менее скандал вокруг показа в Москве биографического фильма, посвящённого военному преступнику и гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде, продолжается. И обрастает новыми деталями — насколько примечательными, настолько и абсурдными. Напомним: в минувшую субботу, как уже сообщал Minval, посольство Армении в РФ выступило со специальным заявлением. В армянском диппредставительстве выразили свою «глубокую озабоченность» в связи с попытками – внимание! – «осквернения памяти борца за независимость Армении» Нжде со стороны определенных кругов, «заинтересованных в очернении армяно-российских братских отношений».

Подчеркнем: если отдельные посты в соцсетях или даже статьи в газетах еще могут сойти за частное мнение, то посольство уже выражает официальную позицию. И вот эта официальная позиция Еревана состоит в том, что гитлеровский прихвостень, платный агент СД и военный преступник Нжде, оказывается, «борец на независимость Армении».

Что же до попытки очернить «армяно-российские братские отношения», то вынуждены напомнить: в России занимали и занимают справедливо жесткую позицию в отношении попыток обеления нацизма, а тем более превращения нацистских коллаборантов в «национальных героев». В полной мере это касается Нжде. Напомним: еще в 2016 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей «Армянского легиона» вермахта генералу Гарегину Нжде.

Спустя три года российский МИД вернулся к этой теме в своем докладе «О ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В этом документе черным по белому указывается: «В Армении явных попыток реабилитации нацизма и всплесков неонацистских настроений не зафиксировано, однако бывшая правящая Республиканская партия Армении совершала шаги по увековечению памяти «такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Гарегин Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом». Потом была неудачная попытка установить мемориальную доску в честь Нжде во дворе армянской церкви Армавира.

Однако армянские фашисты не унимаются, что и показали последние события. Да, Республиканская партия, в программе которой провозглашалась верность «идеям Нжде» и в чье правление в Ереване и появился памятник этому военному преступнику, более не у власти. Но вот культ Нжде по-прежнему в силе. Более того, сегодняшние ереванские последователи Нжде так опьянены своей безнаказанностью, что, как показывает заявление армянской дипмиссии, позволяют себе не только поклоняться гитлеровскому палачу и соучастнику Холокоста, но и открыто «наезжать» на официальную Москву, силовики которой прекратили провокационный кинопоказ.

Но вот если российские силовики после волны возмущения со стороны пользователей соцсетей и обращения в прокуратуру движения «Ветераны России» все же отреагировали на армянскую провокацию прямо в центре российской столицы, то МИД РФ почему-то продолжает молчать. Хотя уж по крайней мере на скандальное заявление посольства ему положено реагировать «по штату». И вот это молчание не может не удивлять. Особенно на фоне прошлых заявлений госпожи Захаровой — и по поводу Нжде, и по поводу того, что попытки реабилитации нацизма неприемлемы и должны быть пресечены, да и по поводу «двойных стандартов». В МИД РФ прекрасно должны понимать, что в этом случае молчание может быть расценено армянской диаспорой как молчаливая «отмашка» на продолжение рекламы Нжде уже в России. «Братские отношения» с Ереваном, конечно, не пострадают, но вот в Москве стоило бы задуматься о собственных репутационных потерях. Особенно с учетом того, какое внимание уделяется в России памяти о второй мировой войне.

Отдел политики Minval.az