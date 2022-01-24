«Культура покаяния», или Почему Армения не Германия

Журналисты и эксперты еще долго будут обсуждать визит в Москву главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Острых тем у Москвы и Берлина предостаточно. Это и санкции, и ситуация вокруг Украины, и «Северный поток». Госпожа Бербок прибыла в Москву из Киева, где сделала несколько жестких заявлений.

Но, прибыв в Москву, глава МИД ФРГ начала свой визит с церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата. А потом информагентства цитировали ее заявление: «Ничто не может возместить те страдания, которые мы причинили народам Советского Союза. Важна готовность народов к примирению. Нет более важной обязанности, чем защищать наши народы от войны и насилия».

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А теперь вопрос: вы представляете себе министра иностранных дел Армении, возлагающего венок к монументу жертвам Ходжалинского геноцида в Баку? Или к мемориальной стене с именами убитых армянскими террористами турецких дипломатов? И прямо и без обиняков заявил, что армянские территориальные претензии принесли много горя и бед и Азербайджану, и Турции: но теперь настало время искать путь к миру? Да, поговорить о мире в Армении любят, но вот признавать совершенные преступления и отказываться от притязаний на территории Азербайджана и Турции не спешат.

Увы, Армения — это во всех смыслах не Германия. Где разница в политической и общей культуре куда больше, чем в уровне жизни, качестве пошива ботинок или чистоте улиц.

Более того, в Германии такое отношение к собственной роли во второй мировой войне — это не личное решение отдельных персон, а государственная политика. Можно напомнить, как 7 декабря 1970 года с визитом в Польше находился канцлер ФРГ социал-демократ Вилли Брандт, который намеревался открыть новую страницу в отношениях двух стран, обозначить новые политические ориентиры своей страны. И как, возлагая венок к мемориалу, посвященному восстанию в Варшавском гетто, неожиданно для всех встал на колени. Уже потом Вилли Брандт писал в своих воспоминаниях: «Чувствуя тяжелый груз немецкой истории, в память о миллионах убитых, я сделал то, что делают люди, когда невозможно что-то сказать и слова застревают в горле».

Речь не только и не столько об исторической ответственности. Речь, если угодно, о «культуре покаяния», об умении и готовности признать, что были в собственной истории такие страницы, которые иначе чем позорными не назвать. И самое главное, это не только венки и соответствующие заявления. Куда важнее граница с Польшей по линии Одер-Нейса (Одра и Ныса-Лужицкая), отказ от претензий на Эльзас и Лотарингию и подписание Елисейского договора с Францией, то есть отказ от политики вооружённой перекройки границ в принципе.

И, простите за цинизм, не последнюю роль в такой «работе над ошибками» сыграли те самые события «сороковых, роковых». Когда Германия не просто проиграла войну — она прошла через оккупационные зоны на своей территории, Нюрнбергский процесс, болезненные процедуры «денацификации»…

Наконец, к этому моменту Германия уже успела «запалить» первую мировую войну и проиграть ее. Но тогда поражение не было таким жестоким. Дальнейшие события тоже известны: «Веймарская демократия», рост популярности идей реванша, приход к власти Гитлера — и новое поражение, на сей раз уже окончательное.

Армения в 2020 году уже проиграла войну. Но вот выводы из своего поражения, судя по всему, не сделала — к огромному сожалению для всех.

И, честно говоря, не хотелось бы, чтобы для установления долгосрочного мира на Южном Кавказе понадобилась еще одна война, которая закончится не на вулкане Беюк-Ишыглы, а на улицах Еревана.

Нурани, обозреватель