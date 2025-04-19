Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) призвало владельцев ресторанов больше заботиться о правилах пищевой безопасности, нежели думать об украшении залов и рекламе заведений.

Руководитель отдела Агентства Мансур Пириев, комментируя факт массового отравления на свадьбе в Баку заявил, что АПБА регулярно проводит рейды.

«Только за последние дни во время проверок десятков объектов общепита были выявлены недостатки и приняты соответствующие меры административного характера. Владельцам банкетных залов, где были обнаружены недочеты, были сделаны официальные предупреждения», — подчеркнул Пириев.

Он отметил, что владельцы объектов, мягко говоря, халатно относятся к зонам обработки продуктов, требованиям безопасности при приеме сырья, чистоте на кухне, санитарно-гигиеническому состоянию и здоровью персонала. К сожалению, такой подход в итоге приводит к неприятным ситуациям, массовым отравлениям.