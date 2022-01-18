Асадов провел совещание о продбезопасности и росте цен

Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова было проведено совещание, посвященное вопросам продовольственной безопасности, роста цен и предстоящей работе.

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Как говорится в сообщении Кабинета министров, на мероприятии были рассмотрены макроэкономические показатели 2021 года.

На совещании выступил А.Асадов.

Было особо подчеркнуто, что госструктуры в случаях неравноправной конкуренции, искусственного завышения цен, применяя административные рычаги, должны решительно пресекать спекуляцию, усилить антимонопольный контроль за потребительским рынком.

Отмечено, что гибкая и комплексная антиинфляционная программа может дать возможность держать под контролем факторы инфляции в краткосрочном периоде.

На совещании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра сельского хозяйства Инама Керимова и председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехдиева, проведены обсуждения вопросов повестки.