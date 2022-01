Европейский Союз (ЕС) приветствует проведение встречи спецпредставителей Турции и Армении.

Об этом написал в «Twitter» спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

«Мы приветствуем новость о проведении в Москве встречи представителей Армении и Турции. Нормализация отношений и открытие коммуникаций – важная цель, достижение которой полностью поддерживает Евросоюз», — отметил спецпредставитель ЕС.

Welcome news about meeting in Moscow between 🇦🇲and🇹🇷representatives. Normalisation of relations and opening of communications is an important objective that the 🇪🇺fully supports.

