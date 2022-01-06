Жириновский заявляет о возможном присоединении севера Казахстана к России

Казахстан — это «искусственное такое хрупкое государство». Об этом заявил одиозный российский политик Владимир Жириновский.

«Почти вся территория Казахстана – это бывшие русские территории. Вот Гурьев – русский город, гурьевская каша, все называется там на казахском языке. Семипалатинск – переименовали в Семей, и так далее.

Даже мой родной город – Алма-Ата назывался Верный. Верный – форпост царской России в Азии Казахи жили на юге Казахстана: Чимкент, Кызылорда, Джамбул. Вот эта часть была более плотно заселена казахами. Они – кочевые племена. Они могли далеко уходить, но это, как кочевники, ушли и снова вернулись. Поэтому их территория такая же, как территория Киргизии, но вот на юге Казахстана.

Все остальное – Сталин дал, подарил, так сказать, как Хрущев потом подарил Крым Украине. Все искусственно. Они, после наступления советской власти, бились за то, чтобы Ташкент был столицей Казахстана, но там узбеки мешали. Вот они друг с другом бились.

Сталин решил успокоить: Ташкент отдал узбекам, а Алма-Ату сделал столицей Казахстана. Это был еще город Верный, потом они сразу в 1924 году переименовали его в Алма-Ату.

Я жил там, родился там. Казахов почти не было. На улицах одни русские. В домах одни русские. В классе у нас 30 учеников – два казаха максимум», — важно заявил в интервью «КП» он.

При этом скандальный политик также допустил «развал Казахстана». «Развалиться Казахстан может только по двум частям: юг – это казахи, север – это возврат в Россию», — заявил он.