Депутат Госдумы РФ призвал провести референдум о «воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией»

Член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев выступил за проведение референдума о «воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией», сообщает Minval.az. Он сделал такое заявление на фоне массовых протестов в стране и подготовке к вводу туда контингента Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), прежде всего, российских и белорусских военных.

«Центральная Азия – это русская земля! В сети идёт обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией», – написал депутат в своем фейсбуке.

Хамзаев также добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает свои заявления на русском языке, что, по его мнению, может служить подтверждением «русской земли».