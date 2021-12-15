Алиев: До нас никто не воевал таким образом

Общая оценка международных военных специалистов такова: Азербайджан вел войну XXI века. До нас никто не воевал таким образом. И не только дроны, была очень точная разведка. Были интегрированы дроны, как вы отметили, из двух стран – Турции и Израиля. Имевшиеся у нас израильские дроны были разведывательными дронами и дронами-камикадзе, а турецкие дроны – разведывательными дронами и дронами-истребителями. Объединить их в одной военной операции было нелегко. То же самое можно сказать о нашей системе противовоздушной обороны.

Об этом сказал Ильхам Алиев в интервью испанской газете «El Pais», пишет АЗЕРТАДЖ.

«У нас есть израильская система ПВО, есть российская система ПВО – S300. У нас есть система противовоздушной обороны «БУК». Таким образом, серьезная цель заключалась также в объединении этих систем противовоздушной обороны, и благодаря их эффективному использованию мы уберегли себя от большой трагедии. Потому что Армения, используя против нас баллистические ракеты, разрушала спящие города. Город Гянджа неоднократно подвергся обстрелу ракетами «СКАД». Они брали под прицел населенные пункты, чтобы разрушить их. Использовали баллистические ракеты «Искандер-М» — они были применены в последний день для разрушения Шуши. И не одна ракета. Большинство их было обезврежено нашей системой противовоздушной обороны. Таким образом, система противовоздушной обороны, дроны, артиллерия. Дроны указывали артиллерии цель. Уже не секрет, что в первые дни войны мы использовали небольшие легкие самолеты для обнаружения системы противовоздушной обороны Армении. Пилот выпрыгивал, и небольшой самолет, предназначенный для сельскохозяйственных целей, направлялся на позиции, система противовоздушной обороны Армении, сбивая эту ненужную цель, тем самым обнаруживала себя. После этого мы уничтожали систему противовоздушной обороны Армении. Совокупность данных факторов плюс, в первую очередь, мотивация и смелость пожертвовавших своей жизнью наших солдат и офицеров. Около трех тысяч азербайджанцев погибли за Родину. Все эти факторы в крайне сложных географических условиях сыграли решающую роль в победе, потому что нам приходилось взбираться в горы в условиях, когда армяне в течение почти 30 лет выстроили 6 оборонительных линий, заложили мины. Только после войны около 200 человек у нас погибли или получили ранения, подорвавшись на минах. Все это, безусловно, заложило основу нашей победы», — добавил лидер государства.

«Что касается дронов, мы продолжаем закупать их. После окончания войны мы заключили новые контракты на приобретение новых модификаций, и как вы отметили, одновременно производим и поставляем на рынок не дроны-истребители и камикадзе, а разведывательные дроны. Азербайджан экспортирует военную продукцию более чем в 30 стран, мы уже развили военно-промышленный комплекс, удовлетворяющий наши основные потребности. Мы продолжаем это, потому что, как я уже отметил, все еще существует угроза армянского реваншизма, угроза нарушения стабильности. Таким образом, мы должны быть готовы в любой момент встать на защиту наших границ», — отметил президент Азербайджана.

«Несколько стран, желающих изучить наш опыт, уже обратились к нам и поинтересовались, как мы это сделали. Однако как Верховный главнокомандующий, руководивший войной с первого до последнего дня, могу еще раз вам сказать, что объяснить, как мы это сделали, сложно, потому что вы должны прочувствовать это. На протяжении почти 30 лет мы страдали от оккупации, оскорблений, высокомерия армян. Вопреки документам всех международных организаций, они сидели на наших землях, разрушали их, утверждали, что эта земля принадлежит им. Совет Безопасности ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский парламент приняли резолюции, поддерживающие нас, а они просто сидели там и заявляли, что будут сидеть вечно. Так что мотивация, душевный подъем и смелость стали основным фактором нашей победы. Это был вопрос национального достоинства и гордости. Хотя многие обращались к нам с вопросом, как мы это сделали, думаю, для объяснения этого потребуются долгие годы», — добавил Алиев.