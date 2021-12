Чавушоглу осмотрел в Дубае экспозицию Азербайджана

В рамках своего визита в Дубай глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетил выставку Dubai-Expo, где в том числе осмотрел экспозицию, представленную Азербайджаном.

#Dubai Expo 2020’de ülkemizin 🇹🇷 yanısıra #Azerbaycan, #Özbekistan ve #BAE sergi alanlarını ziyaret ettik. Ülkemizin ve ürünlerimizin marka değerini artırmak için çalışıyoruz.

At @expo2020dubai, visited 🇹🇷 pavilion, as well as that of #Azerbaijan, #Uzbekistan & #UAE. pic.twitter.com/CUSigqaqn7

