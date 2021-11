МИД поздравил азербайджанцев с годовщиной освобождения Кяльбаджара

Министерство иностранных дел поздравило азербайджанский народ с 1-й годовщиной освобождения Кяльбаджарского района от армянской оккупации.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте министерства.

«25 ноября 2020 года Азербайджанская армия под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева водрузила в Кяльбаджарском районе трехцветный флаг Азербайджана», — говорится в сообщении.

25 noyabr, 2020-ci il tarixində #MüzəffərAliBaşKomandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında #RəşadətliAzərbaycanOrdusu #Kəlbəcər rayonunda üçrəngli bayrağımızı 🇦🇿ucaltdı.

Region of #Kalbajar was liberated on 25 November 2020.#VətənMüharibəsi #QarabağAzərbaycandır! pic.twitter.com/0f9ZF6A2OT

