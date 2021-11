Шарль Мишель провел беседу с лидером Азербайджана и анонсировал встречу Алиев-Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов вокруг Нагорного Карабаха.

«В ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, что послужит механизмом предотвращения инцидентов», — отмечается в заявлении Европейского Совета.

Кроме того, лидеры Армении и Азербайджана согласились провести встречу в декабре в Брюсселе «на полях» саммита Восточного партнерства, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

После телефонных переговоров с президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном принято решение о проведении встречи в декабре в Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства, уточнил в твиттере Шарль Мишель.

Following my phone calls with @presidentaz and @NikolPashinyan a meeting will take place in December in Brussels in the margins of EAP summit.

A direct line has been established between defence ministers of both countries. https://t.co/jvyludBirm

