Минздрав: В 2020 году зарегистрировано 12 465 детей в возрасте до 18 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Детский кардиолог Эльнур Гасанов рассказал о факторах риска развития врожденного порока сердца у плода, а так же о том, что в прошлом году зарегистрировано 12 465 детей в возрасте до 18 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Какова частота врожденных пороков сердца и какие факторы связаны с этим процессом?

— В настоящее время частота врожденных пороков сердца (ВПС) по странам мира варьируется в разных диапазонах. В нашей стране частота рождения детей с врожденными пороками составляет 7–8 на 1000 живых родов. Врожденные пороки сердца могут быть вызваны множеством факторов на разных этапах внутриутробного развития. К ним относятся — генетические аномалии и аномалии хромосом; нарушения эмбриогенеза, возникающие в период формирования сердечно-сосудистой системы; внешние факторы, влияющие на организм матери во время беременности (вредные привычки — курение табака, чрезмерное употребление алкоголя и др). Изменения на молекулярном уровне включают хромосомные и генные аномалии. Один из них — синдром Дауна (хромосомное заболевание, вызванное лишней 21-й хромосомой). Около 40 процентов пациентов с этим синдромом рождаются с ВПС, в связи с чем большинство пациентов с пороком сердца с младенческого возраста нуждаются в хирургическом вмешательстве.

В целом, в 2020 году в Азербайджане зарегистрировано 12 465 детей в возрасте до 18 лет, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и 2021 ребенок с врожденными аномалиями (пороки развития), деформациями и хромосомными нарушениями.

— С помощью каких лабораторно-инструментальных методов обследования во время беременности можно поставить им диагноз? И в целом, как поставить точный диагноз?

— Беременность — серьезный стрессовый фактор как для женского организма, так и для развивающегося плода. Врожденные пороки сердца могут возникнуть на разных сроках беременности. С 16-й недели беременности методом фетальной эхокардиографии (ЭхоКГ) плода диагностируют ВПС у будущего ребенка. Идеальное время для тестирования с помощью этого метода — от 16 до 24 недель, однако может выполняться на протяжении всей беременности.

— В каких случаях и при наличии каких симптомов в послеродовом периоде можно заподозрить у ребенка порок сердца? Как регулировать этот процесс в неонатологических центрах?

— Врожденные пороки сердца могут проявляться множеством клинических признаков, которые мать ребенка может легко заметить. У грудничков с тяжелым врожденным пороком сердца могут наблюдаться синюшность (цианоз), затруднения при кормлении, быстрая утомляемость, высокая частота сердечных сокращений и дыхания, ощутимое дрожание грудной клетки в такт биению сердца. У детей с дефектом межпредсердной перегородки (ДМПП) могут наблюдаться такие симптомы, как плохая прибавка в весе в течение нескольких месяцев, частые респираторные инфекции, синюшность и обмороки. В целом, неонатологическое обследование чрезвычайно важно для группы новорожденных пациентов.

Спустя некоторое время после рождения ребенка с помощью сатурометра следует проверить сатурацию (показатель насыщения крови кислородом), и любые изменения этого показателя могут навести на мысль о наличии порока сердца ребенка. В случае, когда при осмотре ребенка врач-педиатр выявляет шум в сердце, то при подозрении на порок сердца грудничка в плановом порядке направляют к детскому кардиологу.