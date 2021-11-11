Невыученные уроки американского «экспорта демократии»

Так кто же играет первую скрипку в «Саммите демократии»?

Судить об успехе или провале какого-то мероприятия логично после его завершения. Но иногда особо одаренным удаётся влипнуть в скандал еще на стадии подготовки. И как ни парадоксально, на сей раз таким образом отличилась американская демократия.

Нет, внешне все выглядит очень красиво и возвышенно. Президент Джо Байден выполняет свои предвыборные обещания. И созывает виртуальный Саммит в поддержку демократии, первую такого рода встречу, призванную помочь остановить эрозию прав и свобод во всем мире.

Откровенно говоря, в лучшем случае такой саммит обречен на роль бессмысленной говорильни. Но в Вашингтоне пошли еще дальше. Скажем так, «странностей» вокруг вышеуказанного саммита слишком много, Прежде всего, во многих столицах задают вопросы: почему вообще США берут здесь на себя роль арбитра? И ведут себя так, что обладают монополией на оценки «демократичности»? При желании предостаточно «скелетов» можно обнаружить и в американском «шкафу»: достаточно вспомнить, как обвинял Байдена Дональд Трамп в фальсификации выборов, как оперативно бывшему президенту перекрыли доступ в соцсети, наконец, как в США вспыхнули уличные волнения и сторонники Трампа брали штурмом Капитолий…Случись такое на постсоветском пространстве — можно представить себе, какой шум подняли бы американские «оценщики демократии». И, как уже спрашивали в Баку еще зимой, надо ли так понимать, что персонажи, которые штурмуют Капитолий, то есть офис парламента, в США — преступники, а те, кто бил стёкла в Милли Меджлисе Азербайджана — «светочи демократии»?

Но самое главное, нет ясности с выбором стран. На виртуальный саммит приглашено более 100 участников. Среди них, к примеру, Ирак, или такая страна, как Демократическая Республика Конго. А вот Турции, Азербайджану, Венгрии места не нашлось. И как это понимать?

Если за основу брали «уровень демократии», то даже при изрядном воображении не получится поверить, будто бы в Конго демократии больше, чем в Турции. Или в Венгрии.

Еще один пример — Грузия, где разворачивается нешуточный скандал вокруг экс-президента Михаила Саакашвили, и послу США в этой стране Келли Дегнан приходится «реагировать» и призывать Тбилиси вести себя в соответствии с общепринятой практикой соблюдения прав человека. Но на саммит Грузию тем не менее пригласили.

Другой вопрос, если выбирали США стран-участниц саммита по принципу политической лояльности. И Турция, Азербайджан, Венгрия остались за бортом из-за своей независимой политики и самостоятельной позиции по многим вопросам. Но, во-первых, трудно поверить, что более чем 100 стран-участниц полностью лояльны США. А во-вторых, и «в-главных», все равно не сходится. Потому что есть еще один пример — Армения. Об уровне демократии здесь, с обещаниями Пашиняна «закатать в асфальт» неугодных, репрессиями против журналистов, с умершим в тюрьме после голодовки Егиазаряном вряд ли стоит подробно говорить. Но это еще и та самая Армения, которая входит в ЕАЭС и ОДКБ, чьи границы охраняют российские пограничники, за безопасность отвечает российская же база и чьи власти командировали в Сирию, в состав российской военной миссии, своих саперов, подготовленных в рамках американской помощи. Но и ее на саммит пригласили. И нет сомнений, что Пашинян постарается «отработать» это приглашение по максимуму, всячески демонстрируя, что вот теперь-то он точно, вслед за участниками скандальных митингов в Ереване, воскликнет что-то вроде «прощай, немытая Россия» и развернёт Армению на Запад. Правда, сделать это на практике вряд ли получится. У Армении банально нет ресурсов на охрану собственных границ без помощи России, на восстановление армии, на содержание инфраструктуры, а ее экономика без российских дотаций гарантированно пустит пузыри. А значит, никуда Пашинян Армению из-под российского влияния не выведет. Хотя бы потому, что нет ясности, кому, если не России, спасать ситуацию, когда при попытке «отжать» территорию на границе с Азербайджаном армянские «зинворы» окажутся в окружении и их надо будет срочно вызволять. Так что продлится ли «прогулка на Запад» в исполнении Пашиняна хотя бы до окончания виртуального саммита — вопрос, который стоило бы озвучить. Тем более что нечто подобное в политике Армении уже было: достаточно вспомнить, как бывший президент Армении Сержик Саргсян вёл переговоры с Евросоюзом, обещал подписать соглашение об ассоциации, получил под это обещание кредиты и финансовую помощь, а под занавес президента Армении вызывают в Москву, и он послушно изображает финт ушами и заводит Армению вместо ЕС в ЕАЭС. Но об этом в Вашингтоне, похоже, забыли. Как и о том, что Азербайджан во внешней политике никогда не вёл «двойной игры» и не устраивал «обманных манёвров» и «полицейских разворотов» под внешним управлением.

И как понимать всю эту череду непонятных решений? Какими принципами, если они вообще есть, руководствуются организаторы форума? И кто вообще выступает в роли этих организаторов?

Впрочем, кто «дирижирует» этой идеей, стало понятно очень быстро. «Голос Америки» уже цитирует вице-президента Freedom House Анни Бояджан: «Если саммит станет чем-то большим, чем очередная встреча, то каждому участнику, включая США, нужно будет выполнить серьезные обязательства в области демократии и прав человека в предстоящем году». А оценивать их выполнение будет, разумеется, мадам Бояджан. Или ей подобные персонажи.

Проще говоря, серьёзная внешняя политика опять отдана на аутсорсинг разного рода грантополучателям. И они вовсю продвигают интересы своих «групп влияния». Подобная самодеятельность уже не раз дорого обходилась США. Но, похоже, эти горькие уроки остались невыученными, если во время подготовки саммита неназванный представитель администрации США в беседе с Reuters уже пытается включить задний ход и заявляет: «Это (приглашение или не приглашение на саммит — Minval.az) не следует интерпретировать как заявления, что, дескать, вы являетесь демократией, а вы – нет», а оценки всем странам обещает ставить Ани Бояджан. С понятными взаимоотношениями известных «групп влияния».

И вот интересно: интересы каких «групп влияния» проявляются в том, что у местной радикальной оппозиции и у армянских СМИ столь трогательно и синхронно совпала реакция на байденовский саммит?

Нурани