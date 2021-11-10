Стратегическая значимость Трехстороннего заявления для Баку

Исполняется первая годовщина подписания трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года о полном прекращении военных действий в Карабахе. Хотя один год – небольшой срок, но и он оказался более чем достаточен для того, чтобы можно было сделать определенные выводы.

Анализ подписания заявления и последующей реализации договоренностей, на первый взгляд, может выявить для некоторых серьезные «недостатки»: в Карабахе все еще остаются армянские незаконные вооруженные формирования, они периодически устраивают новые провокации, есть вопросы к миротворческому контингенту РФ и так далее. Однако на деле все обстоит совершенно иначе. Сам факт подписания данного заявления сразу после блестящей Шушинской операции, проведенной азербайджанским спецназом, не только положил конец 44-дневной войне, но и обозначил политический успех Баку. Три района: Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский – были возвращены нам, причем без единого выстрела! Это было крайне важно с учетом приближавшейся зимы, потому что продолжение изнурительной военной операции, итоги которой хоть и были предрешены еще в октябре, стоило бы нам новых потерь. Именно в этом контексте надлежит оценивать подписание между конфликтующими сторонами заявления, по сути, акта капитуляции Еревана, который до сих пор не может прийти в себя и ищет виновных вокруг, хотя достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы увидеть в нем виновных в трагедии, которую для армянского народа уготовили его лидеры.

Оккупировать чужие земли, морочить 30 лет голову за столом переговоров Баку, озвучивать новые территориальные претензии, а затем пенять на Россию за позорный проигрыш – уму непостижимо. Причем винить в своем позоре Москву – это не что иное, как двойной абсурд. Обвиняют в Ереване ту самую Россию, которая на протяжении 30 лет бесплатно снабжала вооружением своего сателлита, способствуя тем самым бессмысленной гонке вооружений в регионе, оказывала «закулисную» помощь во время войны и фактически спасла Армению от исчезновения, придя ей на помощь 10 ноября. Впрочем, это неудивительно – в действиях Еревана давно уже не стоит искать логики.

Важно другое. С самого начале войны Азербайджан устами своего лидера неоднократно заявлял о готовности остановиться и говорил о мире. От Еревана требовалось выполнить только одно условие: предоставить график вывода оккупационных войск из Карабаха. Условие было не новым – оно обсуждалось практически с первого дня начала переговоров между странами по уже бывшему нагорно-карабахскому конфликту. Но армянские власти, точнее карабахский клан, захвативший власть в стране, и Минская «тройка» полагали, что статус-кво будет вечным, наивно полагая, что Баку смирится с ситуацией и не понимает происходящего. Все было налицо: Ереван не собирался добровольно возвращать оккупированные земли, иначе на протяжении 30 лет армяне не стали бы строить укрепления, менять названия азербайджанских городов и сел.

Правда, такая ситуация могла измениться. По крайней мере, с приходом к власти в Ереване Никола Пашиняна в Баку возложили определенные надежды на то, что «народный премьер», наконец, проявит благоразумие, и стороны смогут преодолеть трагическую историю в своих отношениях. Но и этого не случилось. «Народный премьер» совершил роковую ошибку, пойдя по следам своих предшественников. После переговоров с лидером Азербайджана он вместо того, чтобы приступить к подготовке своего народа к миру, решил провернуть хитрую авантюру. Именно Никол Пашинян приблизил войну: его необдуманные шаги, провокационные заявления, попытка «взять новые территории» в товузском направлении, которая не увенчалась успехом, как раз и стали результатом того, что чаша терпения Баку переполнилась.

Азербайджанский народ все эти годы жил надеждой вернуться на свои исконные земли. Так и случилось. «Что посеешь – то и пожнешь», — гласит народная мудрость, блестяще характеризующая нынешнюю ситуацию, в которой оказался Ереван. Но это, как говорится, уже не наши «проблемы». Единственное что требуется от Еревана – смириться, наконец, со своим позором и начать жить дальше. А для этого руководителям страны стоит набраться смелости и подписать мирный договор с Баку. И наконец, сменить статус своей страны с «регионального изгоя» на участника процессов. Для этого достаточно лишь соблюдать взятые на себя обязательства и выполнять все пункты достигнутых год назад договоренностей.

Азербайджан одержал победу в войне. Она закреплена в Трехстороннем заявлении, благодаря которому сразу удалось вернуть три района без продолжения военных действий и тем самым сохранить жизни десяткам и сотням военнослужащих нашей армии. Кроме того, Заявление очертило контуры Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с Нахчываном. Не это ли главное?

Максуд Салимов