У нашей победы есть автор — победоносный Верховный Главнокомандующий

8 ноября 2021 года, в первую годовщину победы Азербайджана в Отечественной войне, президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев выступил перед военнослужащими на Джыдыр-Дюзю в Шуше. Это было очень красиво. И очень символично. Логичная, естественная кульминация победных торжеств — именно там, где решился исход Отечественной войны и где начался отсчёт новой эры в истории Азербайджана, и не только Азербайджана. Мы за эту победу заплатили дорогую цену — жизни наших шахидов. В этой славной победе — героизм и самоотверженность наших солдат и офицеров, работа дипломатов, «информационная война».

А днем ранее состоялось открытие «Zəfər yolu» — Дороги победы.

Но, возможно, куда важнее другая Дорога победы — та, которая заняла у нас годы. И где каждый шаг вёл нас к заветной цели — к стенам Шушинской крепости.

Эту дорогу мы прошли под руководством президента Азербайджана. У нашей победы есть главный автор и архитектор — президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Последняя инстанция. Тот, кто принимает судьбоносные решения для всей страны. И отвечает за них перед всем народом и перед историей.

И только сегодня вырисовываются масштабы той титанической работы, которую провёл президент Азербайджана. Мы долго шли к этому дню — 8 ноября 2020 года, когда флаг Азербайджана был наконец поднят над освобождённой Шушой. Этот путь начинался с блестящего осуществления под руководством президента Азербайджана нефтяной стратегии и экономических реформ — тех самых, которые позволили нашей стране, в числе прочего, еще и нарастить военный бюджет. Для победы требовалось создать армию. Вооружить ее самым современным и эффективным оружием. Обучить офицеров. Отработать стратегические задумки и тактические ходы на учениях. Подготовить политические и дипломатические условия — вспомним, как перепуганно верещало армянское экспертное сообщество в последние годы, внезапно осознав, что Азербайджан подготовил себе политическое «основание» для военного решения вопроса. На победу работало все, от космической программы Азербайджана с собственными спутниками до «информационной войны» на всех уровнях. В нашей стране уже после 2003 года выросло поколение, которое не видело Карабаха, но было готово за него воевать — и это тоже требовало каждодневной работы по патриотическому воспитанию, причем работы не для галочки.

И самое главное, нужен был феноменальный, беспрецедентный уровень доверия народа своему президенту и Верховному главнокомандующему. Того доверия, благодаря которому вся страна сплотилась в эти 44 дня в единый «Железный кулак». Нужна была ежедневная, незаметная, порой неблагодарная работа. Множество решений без права на ошибку. Чтобы 27 сентября 2020 года, после очередной армянской вооружённой провокации, вся страна во главе со своим президентом и в прямом, и в переносном смысле надела армейский камуфляж и взялась за оружие. И опрокинула расчеты тех, кто уже рисовал на карте стрелы, ведущие к Гяндже, Тертеру и Барде, а вместо этого столкнулся с победным контрнаступлением азербайджанской Армии с большой буквы. Эти 44 дня стали кульминацией той Дороги победы, которую мы прошли под руководством президента Ильхама Алиева. Который теперь в истории — победоносный Верховный Главнокомандующий. И благодаря которому Азербайджан — страна-победитель.

Потому что в предложении «Карабах — это Азербайджан!» восклицательный знак ставят вот так.

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