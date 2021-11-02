Исповедь, приправленная мягкой фальшью

Волна бурных дискуссий в армянском обществе разворачивается вокруг расследования обстоятельств 44-дневной войны. Для проведения работ создана комиссия, в которую вовлечены не только правящая и оппозиционные партии, но и внепарламентские силы.

В принципе, такого рода мероприятия не должны проводиться какими-либо фракциями или коалициями. Для объективности в процессе должны участвовать неправительственные структуры, активисты гражданского общества и общественных структур. То есть, состав комиссии имеет значение.

Для начала важно определить, на основе каких критериев должна вестись работа и как добиться прозрачности. А это не только дело техники.

По структуре момента напрашивается немаловажное обстоятельство, согласно которого должна быть исключена торопливость. Но в данном случае четко прослеживается форсирование события.

Налицо попытка провести разбор полетов впопыхах. Воочию видно, что на ноте спешки совпадают интересы противостоящих друг другу внутриполитических сил. Похоже, что-то их объединяет в плане совпадения видений и ожиданий. И власть, и оппозиция желают поскорее поставить точку в этом болезненном вопросе и сдать его в архив. Однако ответить за военные преступления все равно придётся.

Гораздо логичнее было бы инициировать расследование причин, сделавших войну 2020 года неизбежной. Если армянское общество трезво мыслит, оно обязано потребовать не только от народных избранников, но и от национальной элиты вразумительного ответа на принципиальный вопрос – почему не удалось избежать столкновения армий двух стран.

Известно ведь, что была посредническая миссия в лице Минской группы ОБСЕ, были четыре резолюции СБ ООН, требовавшие незамедлительного вывода армянских оккупационных войск из азербайджанских территорий, была твердая воля Баку договориться и, самое главное, было время, чтобы найти точки соприкосновения. Не было сделано ничего. Почему?

Возглавлявшие Армению президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян на протяжении двадцати с лишним лет готовились к перманентной войне, осуществляя фальшивую тактику мирного разблокирования. За более чем два десятилетия правящая клика на оккупированных территориях воссоздала настоящий ад, превратив огромные пространства в выжженную землю, да еще и тщательно заминированную.

В Карабахе же оккупанты, как кроты, рыли катакомбы и тоннели, оборудуя их системой электронной слежки, огневыми точками и прочими фортификационными сооружениями.

Тихой сапой шла тотальная подготовка, как к активной обороне, так и к наступательным действиям, из чего напрашивается вывод, согласно которого Кочарян и Саргсян подло лгали не только Азербайджану, но и своему народу.

Их абсолютно не интересовали мирные инициативы, если не считать, что таковые разыгрывались на имитационной основе ради того, чтобы вести Баку по ложному следу. На фальшивой волне армянские лидеры обманывали посредников и сообщество. Как никак, мандат на мирное разрешение спора посредникам был выдан Генсеком ООН. Ему периодически предоставлялись отчеты о положении на линии соприкосновения огня, о ходе контактного процесса между руководителями конфликтующих сторон.

Получается, что и отчеты были чистой воды фикцией, благодаря чему было упущено драгоценное время. В результате не удалось избежать трагичной развязки, унесший еще несколько тысяч жизней.

Не мудрено, что отношение политических и общественных сил к инициативе властей неоднозначное. Но это никак не отражается на настрое руководства парламента, которое предпочитает действовать без оглядки. Оно не скрывает, что решение о расследовании исходит из интересов властей, желающих «поставить точку в неформальных рассуждениях о допущенных многочисленных ошибках».

Армения заплатила высокую цену за авантюризм своих руководителей. На поле брани полегли тысячи людей. Тела многих до сих пор не преданы земле. Раны войны не то чтобы не зажили, они еще долго будут кровоточить, уж настолько очевиден преступный почерк политического кластера, зарывшего в карабахскую землю огромный национальный ресурс.

Он не стал спасением для военно-политической хунты, правившей более двадцати лет. После провала так называемой линии Оганяна, которую соорудил военный инженера-самоучка, преступники в страхе разбрелись по сторонам. В разгар военных действий, они хотели было сунуться в зону боев, предприняли неуклюжие попытки остановить наступление азербайджанской армии. Когда осознали, что вместе с их пресловутой линией обороны рушится прогнившая сепаратистская конструкция, позорно ретировались кто куда.

Сегодня авторы проекта расследования во всеуслышание говорят, будто настроены дать принципиальные оценки ошибкам, чтобы не откладывать на потом болезненный процесс. Глава национального собрания провозглашает курс на полную открытость, приглашая к процессу представителей разных слоев общества.

Однако ответственность за случившееся лежит не только на предыдущих властях страны, не только на карабахском клане, но и на власти Никола Пашиняна. Придя к руководству, он не стал отменять курс на эскалацию, напротив, усилил его, совершая безрассудные действия. Речь не только о его бессмысленных вояжах в Карабах, не о танце «кочари» в городе Шуша и прочих глупостях.

Участившиеся провокации на линии соприкосновении огня, Товузская авантюра, приведшая к масштабным ответным акциям азербайджанской армии, загнали межгосударственную проблему в критическую спираль. Окончательно стало ясно, что войны не избежать.

В первые дни войны на чрезвычайной сессии парламента премьер Пашинян, будучи уже во власти жуткого отчаяния, поставил вопрос ребром, надо ли воевать, или же выводить войска из оккупированных азербайджанских земель. Ответ прозвучал однозначный – будем воевать, чтобы закрепить успех начала 90-х. Что из этого вышло, известно.

Армянскую общественность ныне интересует неформальный вопрос, насколько власть, инициирующая расследование обстоятельств войны, способна быть непредвзятой и объективной. Порочная практика прошлых десятилетий, в ходе которых руководители бессовестно врали народу исознательно шли на подлог, перекрывая дорогу к миру, вселила в людей неверие.

Парламентское руководство старается убедить общественность в своей искренней заинтересованности в том, что действует исключительно в интересах торжества правды. Обещает исключить очковтирательство, дабы не было бы выдуманных версий, а восторжествовала бы истина. Но кажется, обещания звучат не убедительно. Мало кто верит, что расследование даст ясную картину случившемуся военно-политическому дефолту.

Причина в том, что на протяжении лет армянские руководители строго совмещали авантюризм с подлостью по отношению ко всем и к согражданам. Не было ни грамотного управления, ни прозрачности, ни отчетности. Была тотальная ложь, да невиданное казнокрадство под предлогом выстраивания линии гарантированной защиты.

В результате победило убожество, при котором рухнули не только надежды, но и скрепы государственности. И стоит ли после столь критического разворота убеждать людей в том, что коллапс стал следствием обстоятельств, не зависящих от политических лидеров?!

Тофик Аббасов, аналитик