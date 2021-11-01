В Минфине объяснили, чем вызвано внезапное повышение пошлин

Повышение государственных пошлин связано с фактором времени. С учетом происходящих процессов, инфляции того времени, подорожания товаров и продукции и других факторов эти изменения обусловлены технологическими процессами. Об этом на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения изменений, предложенных в закон «О государственной пошлине» сказал заместитель министра финансов Азер Байрамов.

В качества «примера» он привел тот факт, что «прежние пошлины были предусмотрены для прежних паспортов, а новые паспорта биометрические. Естественно, расходы на них отличаются от прежних».

«То есть, на сегодняшний день у нас паспорта детям в возрасте до 1 года предоставляются по цене, которая ниже их себестоимости. Даже при повышении до 15 манатов эти цифры будут ниже себестоимости», — отметил замминистра (цитата по АПА).

По его словам, при установлении пошлин будет учитываться и периодичность операций.

«Например, прежняя пошлина на заключение браков была установлена 15 лет назад. С тех пор стоимость бумаги, печати и прочие расходы выросли. Это нормально. Бракосочетание бывает один раз в жизни. В этом плане важно пересмотреть эти цифры», – отметил чиновник.

Вместе с тем, по его словам, за счет увеличения размера ряда госпошлин поступления в бюджет Азербайджана превысят 100 миллионов манатов.