Москва «сдает карты»

Инициатива Москвы по делимитации и демаркации границ на основе карт Генштаба СССР двадцатых годов остается в центре внимания региональной политики. Москва вновь, пардон за невольный каламбур, «сдаёт карты», и выигрышная комбинация, как уже многократно отмечалось, оказывается в руках Азербайджана: согласно тем картам, о которых говорил Путин, нашей стране должны отойти солидные участки территории, контролируемые Арменией.

А вот в самой Армении, судя по всему, опять две позиции, и снова взаимоисключающие. С одной стороны, Никол Пашинян, премьер-министр Армении, вроде бы признает, что «карты, о которых говорил президент РФ, если не на 100, то на 99% совпадают с границами РА, описанными в законе об административном делении Армении». Но, с другой, уже депутат от правящей партии «Гражданский договор», глава постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян заявляет, что, мол карты, на основании которых должна быть осуществлена демаркация и делимитация границ Армении и Азербайджана, имеются не только у России, но и у армянской стороны.

И вот интересно: о каких картах толковал господин Кочарян? О тех, где в состав Армении были «включены» оккупированные земли Азербайджана? Именно эти карты Ереван протащил даже в сборник документов Евразийской комиссии — руководящего органа ЕАЭС, о чем уже рассказывал Minval.az. Есть еще «карта Великой Армении», которую в Ереване выложили на одной из станций метро, есть еще предостаточно картографической макулатуры. Наконец, в экспертном сообществе, ТГ-каналах и соцсетях уже пытаются реанимировать даже «арбитражное решение Вудро Вильсона». Но самое главное, нет уверенности, что в Армении действительно готовы отказаться от притязаний на Карабах. Во всяком случае, члены команды Пашиняна продолжают выступать с провокационными спичами в стиле «Арцах» не будет в составе Азербайджана», как это недавно сделал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Более того, отказываются в Армении и признавать Карсский и Московский договоры, а значит, и свою нынешнюю границу с Турцией. До последнего времени, на фоне продолжающегося конфликта в Карабахе, все эти пограничные вопросы были оттеснены на второй план. Но сегодня, когда в повестке дня уже делимитация, демаркация и, самое главное, признание границ,

И если в Армении рассчитывают предъявить побольше претензий в надежде на то, что делить будут по «золотой середине», то спешим разочаровать ереванских стратегов. Если Армения откажется проводить процесс делимитации и демаркации границ на основе предложенных Россией карт, а тем более попытается апеллировать к «карте Великой Армении» или еще чему-нибудь в том же роде, то у Азербайджана есть чем ответить.

Прежде всего, в таком случае официальный Баку вполне может предложить провести демаркацию и делимитацию границ на основе карт, утверждённых Парижской мирной конференцией. А согласно этим картам, Азербайджану принадлежит не только Восточный, но и Западный Зангезур, а еще восточный берег озера Гейча. Более того, в отличие от «арбитража Вудро Вильсона» или карты Армении с «включением» оккупированного Карабаха, эти карты являются официальным международным документом.

Можно возразить: за сто лет утекло много воды (и крови), республики в 1991 году признавали уже в постсоветских границах, а в случае с Арменией эти границы подтверждены еще и гарантиями ОДКБ.

Но если сама Армения не признает этих границ, то это уже коренным образом меняет дело. А если она еще и позволяет себе публично «пинать» инициативу Владимира Путина — тем более. Плюс ко всему здесь нелишне вспомнить и нашумевшее высказывание президента РФ Владимира Путина, о котором уже рассказывал Minval.az: «Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга А. Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики – учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание. Другими словами – уходите с тем, с чем пришли». Строго говоря, речь тогда шла не об Армении. Но на Южном Кавказе принцип «уходите с тем, с чем пришли» — это опять-таки границы на 27 апреля 1920 года, согласно которым земли Западного Зангезура и побережье озера Гейча входят в состав Азербайджана, То есть Армения теряет не только территории, но и границу с Ираном. Не говоря о том, что предъявленные Арменией уже тогда притязания на Карабах дают Азербайджану основание отозвать и решение об уступке Еревана. Попытки же Армении отказаться от Московского и Карсского договоров, вопреки надеждам Армении, вернут ситуацию не к вожделенному Севрскому, а к Александропольскому договору, по которому Армения уже не контролирует и Гюмри. Вместе с российской базой.

Наконец, Армении нелишне вспомнить и уроки 44-дневной войны. Во-первых, Еревану лучшее помнить о реальном военно-силовом раскладе. Который, как бы это помягче выразиться, не очень-то позволяет строить планы захвата чужих территорий.

А во-вторых, и «в-главных», накануне 44-дневной войны Армении уже предлагали ладан мирного урегулирования. Со множеством «вкусняшек» и преференций, включая отложенный статус Карабаха. Но в Армении не желали выводить войска ни из семи, ни из трех, ни даже из одного района. И в результате довели дело до войны, которую с треском проиграли и еще упустили шанс договориться на весьма выгодных для себя условиях. О которых теперь в Ереване не могут даже мечтать.

А сегодня Армении предлагают договориться с Азербайджаном на основе карт двадцатых годов. С открытием коммуникаций, Зангезурским коридором и признанием границ. Карты генштаба ВС СССР УЖЕ представляют собой серьёзный компромисс со стороны Азербайджана, где прекрасно помнят, как проходили границы в 1918-1920 годах. Но если Армения упустит и этот шанс договориться, то последствия для Армении окажутся куда более плачевными.

Так что Еревану лучше вовремя подумать, у кого какие карты на руках.

Нурани