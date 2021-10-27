Армения не хочет открывать свой рынок для турецких товаров

Минэкономики Армении настроено на сохранение запрета на турецкие товары, сказал министр Ваан Керобян.

В Армении введено эмбарго на ввоз турецких товаров. Решение вступило в силу с 1 января 2021 года сроком на полгода с возможностью пролонгации. В июне кабмин продлил запрет, срок которого истекает в конце декабря.

«Запрет вне зависимости от экономических последствий должен продолжаться до того момента, когда отношения будут «симметрично» урегулированы, и армянские товары также получат возможность экспортироваться в Турцию», — сказал Керобян (цитата по «Спутнику»).

Сейчас министерство подсчитывает влияние запрета на экономику страны.

На вопрос о том, что потребители в Армении все еще встречают турецкие товары, министр ответил, что сейчас эта продукция встречается все реже. Власти все время проводят изменения для ужесточения ограничений и повышения их эффективности.

Пока же хозяйствующие субъекты находят правовые лазейки, которые постепенно прикрываются властями.

Керобян отметил, что проблемы с полноценным применением запрета говорят о несовершенстве действующих в стране институтов.