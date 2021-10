Посол Израиля: Никакая страна не сможет помешать нашим отношениям с Азербайджаном

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик заявил, что никакая третья страна не сможет помешать отношениям с Азербайджаном.

Дипломат отметил, что на проходящей в Баку выставке Rebuild Karabakh представлены различные технологии с каждого уголка Израиля, и назвал это символом дружбы и развивающихся отношений между Израилем и Азербайджаном.

«Нам нравится видеть, как отношения между Израилем и Азербайджаном развиваются и процветают. Израильский павильон на выставке #RebuildKarabakh является символом этого. Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего партнерства, не обращая внимания на шум извне», — написал Джордж Дик в Twitter.

«Мы ценим эту дружбу и удовлетворены тем, что она крепнет. Никакая третья страна, никто не сможет быть против наших отношений, препятствовать им. Надеюсь на блестящее будущее нашего сотрудничества и более тесное партнерство между Израилем и Азербайджаном», — отметил посол.

We love seeing Israel-Azerbaijan relations grow and flourish. The Israeli pavilion at the #RebuildKarabakh exhibition, is a symbol of that 🇮🇱🇦🇿

We look forward to strengthening our partnership even more, disregarding noises from the outside. pic.twitter.com/LwfOfuq92J

— George Deek (@GeorgeDeek) October 26, 2021