Кому направлял месседж Владимир Путин?

На Южном Кавказе разворачивается нешуточная «конкуренция посредников», хорошо знакомая экспертам по второй половине девяностых. Именно такой вывод можно сделать из событий региональной «большой дипломатии».

С одной стороны, здесь наблюдается прямо-таки беспрецедентная активность на западном направлении. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым провёл телефонные переговоры с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Обсуждались не только двусторонние отношения, но и постконфликтная ситуация в регионе, причем Джейхун Байрамов довел до сведения помощника госсекретаря США, что Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе уважения принципов международного права, а Карен Донфрид подчеркнула важность нормализации отношений между двумя странами и готовность США оказать поддержку в этом вопросе.

Только за последние дни в Азербайджане побывала представительная делегация НАТО во главе со специальным представителем Североатлантического альянса по Южному Кавказу Хавьером Коломиной Пиризом, министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман, министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, наконец, спецпредставитель Европейского союза Тойво Клаар.

Подробности переговоров остаются по понятным причинам за закрытыми дверями. И тем больше «поле для вопросов»: что происходит?

Понятно и ожидаемо, что представители евроатлантических структур сегодня активно «прощупывают» ту геополитическую архитектуру, которая сложилась на Южном Кавказе в результате исторической победы Азербайджана в 44-дневной войне. В НАТО прекрасно отдают себе отчет, насколько меняет ситуацию и укрепление союза Баку и Анкары, и Шушинская декларация, и, наконец, разгром Армении —любимого форпоста России, который ну никак не уравновешивается появлением в «огрызке» российских миротворцев.

Другое дело — Евросоюз. Где, судя по многим косвенным признакам, включая и разговоры о создании «европейской армии», намерены играть в политике, в том числе региональной, весьма важную роль.

Но самое главное, Брюссель сталкивается с необходимостью реформировать свою политику на Южном Кавказе. В самом деле, на протяжении последних лет здесь существовали простой стереотип. Приоритет отдавался Грузии, где заявили о намерении добиваться членства в ЕС. А вот отношения с Баку и Ереваном заключались в основном в разговорах о реформах, демократии, правах человека и призывах к миру и доверию между сторонами. Глубоко вникать в конфликт, оказывать давление на Армению и т.д. — ничем подобным в ЕС не «заморачивались». Но теперь, после войны и победы Азербайджана, «архитектура» Южного Кавказа изменилась слишком сильно, чтобы Брюссель мог позволить себе вести политику по прежним «лекалам». Не говоря о том, что евродипломтаии стоило бы извлечь уроки и из того, как Армения вела переговоры с Евросоюзом о подписании соглашения об ассоциации с ЕС, получала от нее под обещание это соглашение подписать финансовую подпитку, а потом изобразила финт ушами и вступила в ЕАЭС. А теперь, едва услышав обещание о финансовых подарках из Брюсселя, бесцеремонно выпихнула немецкую Cronimet с Зангезурского медно-молибденового комбината и отдала контрольный пакет акций российской «ГеоПроМайнинг».

В официальном сообщении о переговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева и спецпредставителя ЕС Тойво Клаара, как говорилось в официальных релизах, «было отмечено, что Европейский Союз готов внести вклад в дело укрепление стабильности и мира, формирование атмосферы доверия в регионе». Еще раньше, в интервью La Reppublica, президент Азербайджана отметил: «Мы также обсуждаем роль Европейского Союза в развитии поствоенного периода на Южном Кавказе».

Соблазнительно, конечно, высказать предположение, что в ближайшее время будет дан старт новой посреднической миссии — уже под эгидой Евросоюза. Тем более что самый трудный вопрос — вывод армянских оккупантов с территории Азербайджана и выполнение резолюций СБ ООН — Азербайджан уже решил собственными силами. Но…

Прежде всего, Тойво Клаар прибыл в регион с далеко не лучшим «посредническим багажом» — достаточно вспомнить его скандальную встречу с Давидом Бабаяном в апреле нынешнего года в Ереване в ходе визита в регион. Более того, Евросоюз изрядно подпортил свой имидж, решив выделить агрессору-Армении куда большую финансовую помощь, чем пострадавшему от ее агрессии Азербайджану. И если в последние недели об этом в Баку предпочитали не напоминать, это еще мало что значит. Не напомнить в политике могут, а вот забыть — вряд ли.

Евросоюзу, если там действительно намерены основать свою посредническую миссию в регионе, придется «расталкивать локтями» не только обанкротившуюся Минскую группу. Свою посредническую миссию здесь ведет Грузия.

Наконец, менее всего делить с кем-либо «посреднический пирог» настроена Россия. Информагентства цитируют заявление Владимира Путина на Валдайском форуме: «Самое главное сейчас — это окончательно урегулировать ситуацию на границе. Здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Здесь нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России».

А это уже очень похоже на вполне прозрачный месседж, адресованный потенциальным посредникам: и Грузии, и Евросоюзу, и, возможно, даже и Минской группе.

Но каким окажется практический эффект от такого окрика? Послушают ли Москву и потенциальные посредники, и, что куда важнее, стороны конфликта?

И вот тут есть тонкости. Азербайджан располагает в регионе куда большей свободой рук, чем Армения. Это и статус страны-победителя, и независимая внешняя политика, и участие в Движении Неприсоединения. Понятно, что у Кремля есть рычаги влияния и на Азербайджан, и на Грузию, да и на сам Евросоюз, если уж быть до конца откровенными. Но все это не идет ни в какое сравнение с уровнем управляемости Армении.

А тут уже есть любопытная информация к размышлению. Модест Колеров, экс-помощник президента РФ, в своей статье, о которой уже рассказывал Minval.az, открыто возмущался: «Беспринципный получатель помощи, посылающий любвеобильные пассы в адрес Чехии, недружественной к России, и Литвы, сделавшей русофобию своей главной внешнеполитической специализацией. Почему же любвеобильная дипломатия Армении не зовёт Чехию и Литву, или даже Францию, защищать хотя бы границы Армении, не говоря уж о защите армянского Карабаха?! Вот бы воины Чехии и Литвы повоевали бы за Армению на её границах вместо тысяч армянских дезертиров с войны 2020 года!» Интересно, конечно, следует ли так понимать господина Колерова, что российские солдаты на границах Армении все же воевали вместо армянских дезертиров, но в том, что даже двусторонние переговоры Армении с Чехией и Литвой не на шутку возмутили Москву, сомнений нет. И в таких условиях шансы, что Армении позволят принять какие-то альтернативные предложения о посредничестве, вряд ли стоит переоценивать. И если отодвинуть тот же Евросоюз или НАТО от Южного Кавказа у Москвы вряд ли получится, то вот срывать посредничество руками Армении— задача вполне решаемая. Достаточно вспомнить, как Москва «похоронила» в не таком далеком прошлом весьма многообещающий «план Болтона».

Другое дело, что, как показывают события последнего времени, Азербайджан уже не будет сидеть и ждать, пока «внешние игроки» договорятся между собой и займутся продвижением урегулирования не только на словах.

И хорошо, если внешние игроки вовремя уяснят это для себя.

Нурани