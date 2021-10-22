«Многоходовки» России снова в действии: Москва хочет и разблокировки коммуникаций, и продления мандата миротворцев  

Заявления президента России по Карабаху, озвученные накануне на «Валадайском форуме», остаются в зоне пристального внимания экспертного сообщества.

Отметив в очередной в своей речи, что Россия «сделала все возможное» для прекращения кровопролития в Карабахе, Путин добавил, что российские миротворцы «достойно» исполняют свой долг, и самое главное на данном этапе – это окончательно урегулировать ситуацию на границе. Причем, без участия российской стороны, по его словам, это сделать нельзя. И «есть вещи, требующие взаимных компромиссов».

Глава российского государства добавил также, что ситуацию в Карабахе пока удается сохранять, «хотя не обходится без инцидентов», однако трудно представить идеалистическую картину после стольких лет противостояния. И к родным очагам вернулось свыше 50 тысяч беженцев, добавил российский президент.

Далее российский лидер отметил заинтересованность Баку в том, чтобы нормально осуществлялась связь с Нахчываном, а одна из главных задач, стоящих перед Ереваном – наладить эффективную экономическую жизнь, взаимодействие в регионе, в том числе и с Азербайджаном, и с Турцией.

Здесь, конечно, можно поспорить и отметить, что российский лидер вновь приводит фейковые данные о числе вернувшихся в Карабах армян, и напомнить, что если бы Россия обеспечила вывод незаконных армянских вооруженных формирований, что предусматривает трехстороннее заявление, то никаких инцидентов не происходило бы.

Важно другое: Путин весьма прозрачно намекнул на практическое начало реализации Зангезурского коридора, который и в Москве, и в Ереване — в силу определенных причин — пока что не спешат называть именно так. Заявлению Путина предшествовали важные месседжи из Баку и Анкары. Президент Алиев на днях уже отметил: последние события показывают, что в вопросе Зангезурского коридора Баку получает то, что хочет. А президент Турции Эрдоган накануне сообщил, что Анкара по-прежнему полна решимости в вопросе открытия Зангезурского коридора.

Словом, все идет так, как задумали Баку и Анкара, но, правда, процесс протекает в турбулентном режиме. Именно на такие выводы наводят заявления российского МИДа. Дело в том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия рассчитывает на скорейший запуск формата «3+3» по Южному Кавказу, но отмечает попытки стран Запада во главе с США помешать этому процессу.

«Мы видим стремление ряда западных государств, в первую очередь США, помешать некоторым процессам, просто взять и вставить палки в колеса данному начинанию, — отметила Захарова. — Со своей стороны ориентируемся на скорейший запуск консультативного регионального механизма «3+3» в интересах всех его участников». Захарова указала, что американская сторона в своих попытках воспрепятствовать запуску переговорного механизма занимается дезинформацией, приписывая Москве инициативу по созданию этого формат.

Таким был ответ Захаровой на заявления шефа Пентагона Ллойда Остина в Тбилиси, когда журналисты попросили его прокомментировать «платформу шести», а именно ответить, повлияет ли участие Грузии в этом формате на ее путь в НАТО.

«Что касается формата «3+3», я бы отметил, что России… следовало бы уважать условия соглашения 2008 о прекращении огня, прежде чем говорить о новых платформах», — заявил тогда Остин.

В самом деле, новая администрация США осталась «за бортом» региональных событий, в частности, в вопросе разблокировки коммуникаций и переговоров между Баку и Ереваном. Серьезные рычаги воздействия на Ереван она по итогам войны потеряла, и лидер Армении Никол Пашинян сегодня выглядит даже более пророссийским политиком по сравнению со своими предшественниками.

В этом контексте весьма примечательным выглядят частые визиты посла США в Ереване в «Сюник», то есть Западный Зангезур, и ее заявления о необходимости «определения статуса» для сепаратистов, и возвращения к формату МГ ОБСЕ.

Действительно ли США «вставляют палки в колеса», как утверждает Захарова? Если так, тогда зачем Путин синхронно с Вашингтоном говорит о необходимости активизации МГ ОБСЕ?

С другой стороны, Путин, говоря о ситуации в Карабахе, напомнил, что статьей трехстороннего заявления предусмотрено возможное продление пребывания в зоне конфликта миротворческого контингента РФ. Правда, по его словам, «дело не в этом, а в том, чтобы выстроить отношения между двумя странами».

Было ли это заявлено случайно? Или все же намеренно? Сказать трудно. Но в политике подобные «напоминания» порой делаются неспроста, особенно, если учесть тот факт, что с последнего заявления Баку о переговорах с Москвой на тему мандата российских миротворцев прошло много месяцев, а новостей пока что нет. Стороны, судя по всему, до сих пор не смогли прийти к соглашению. Торопит ли Путин Баку? Открытие коммуникаций, безусловно, входит в интересы российского истеблишмента, и Москва не так глупа, чтобы отказаться от «вкусного пирога». Особенно, с учетом ситуации в ее экономики и необходимости содержания своего сателлита, что после войны обходится ей очень дорого. Там были бы не прочь перевести Ереван с «дотаций» на «самообеспечение». Но, безусловно, Россия также очень хочет остаться в Карабахе после 2025 года, и разговоры об этом ходят практически с первого дня окончания войны. Этого также хотят и Ереван, и сепаратисты.

Словом, пресловутая схема «многоходовки» России снова в действии…

Максуд Салимов