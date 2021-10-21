Алиев побеждает снова и снова

Во внешней политике Азербайджана — очередные успехи. Азербайджанская дипломатия, а точнее, определяющий ее вектор лидер страны вновь продемонстрировал образец блестящего противостояния вызовам, в результате чего, в конечном итоге и обеспечиваются полностью национальные интересы страны.

Как стало известно накануне, официальный Тегеран после долгих месяцев противостояния дал, наконец, «задний ход», запретив своим транспортным компаниям въезд в Карабахский регион Азербайджана. Согласно директиве Министерства иностранных дел Ирана от 9 октября, любой въезд на территорию Азербайджанской Республики за пределами официальных границ рассматривается как нарушение территориальной целостности этой страны. Причем, «лед этот тронулся» только после того, как Баку пришлось предпринять отрезвлявшие «иранских ястребов» шаги, вплоть до минимизации рисков активизации проиранской «пятой колонны».

Конечно, Тегеран, будучи «дружественной» Азербайджану, как там заверяли, страной, мог решить проблематичный вопрос сразу после окончания войны. Но там продолжали лгать и до последнего опровергали въезд в Ханкенди своих грузовиков, виня во всем «дьявольские» бакинские СМИ, а дальше, когда стало очевидно, что подобный вариант не работает, принялись плести байки про усиление «сионистского режима» у своих границ. Опять же, прозвучали только «бравые» заявления, но не было представлено никаких фактов. Зато, как об этом случайно проговорились в Тегеране, общественности стало известно, что на протяжении 30-лет оккупации, Иран активно сотрудничал с сепаратистами, поставляя им электроэнергию.

Дипломатия Абдоллахияна потерпела поражение, причем весьма позорное. Иран в период эскалации с Азербайджаном совершил множество ошибок, но самое главное, сильно подпортил остатки своего авторитета в глазах азербайджанской общественности.

Что должен предпринять Тегеран, чтобы вырулить ситуацию – сказать сложно, равно как и то, насколько иранская сторона на практике будет стоять за своими обещаниями. Опасения не напрасны: дело в том, что Тегаран и Ереван активно заняты строительством альтернативной дороги в Армению, и нет никаких гарантий, что «иранские караваны» и дальше не будут попадать в Ханкенди. Тем более, известны случаи, когда иранцы устанавливали на грузовики армянские номера, а далее все выглядело комично: цистерна на грузовике с надписью на персидском языке, а ниже — армянские номера…

С другой стороны, крайне важным также является то обстоятельство, как в будущем будет поступать Москва. Ведь грузовики оказывались в Карабахе, миновав посты российских миротворцев в Лачинском коридоре. И, разумеется, все это происходило при попустительстве русских. Но одно ясно: недруги должны понять, что Баку не станет отмалчиваться, когда нарушаются установленные «правила игры».

Сложно прогнозировать, как в будущем сложится ситуация. Остается лишь надеяться на то, что иранский режим сделает выводы.

Ответ Баку на «добрый жест» Тегерана не заставил себя долго ждать: задержанные в прошлом месяце за контрабанду товаров через таможенную границу Азербайджана, а также за незаконное пересечение охраняемой государственной границы без надлежащих документов и вне контрольно-пропускных пунктов граждане Ирана Барзегар Хакхи Джафар Газанфар и Норузи Шахруд Гейдар утром 21 октября были возвращены на родину.

В Баку особо подчеркнули, что «данный шаг исходит из принципов гуманизма и является демонстрацией доброй воли азербайджанской стороны».

Как бы там ни было, наивно полагать, что Иран «успокоится» – эта страна потеряла весьма прибыльный маршрут наркотрафика, который годами реализовывала посредством Карабаха. А еще видит в Зангезурском коридоре явную угрозу для себя и грозит построить «новые коридоры» через Армению.

Но и здесь Тегеран не способен сделать что-либо, и ему придется в сторонке наблюдать за процессами. Накануне , выступая перед представителями общественности Зангиланского района, президент Алиев сказал, что последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы добиваемся желаемого.

Действительно, накануне московской встречи по разблокировке коммуникаций вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, Баку ответил на «позитивные сигналы» Еревана, освободив пятерых армянских военнослужащих. Разумеется, этот шаг был предпринят не без причин. И, вполне вероятно, что Ереван, который в Тегеране сочли за своего главного союзника в регионе, дал согласие на реализацию коридора, который свяжет Азербайджан с Нахчываном. Но в силу шаткой позиции и наличия реваншистской оппозиции правительство Пашиняна не осмеливается произносить это вслух и продолжает рассказывать общественности сказки, что, мол, «никакого коридора» Азербайджану предоставлено не будет. Но коридор будет. И это всем прекрасно известно.

Пока процессы происходят не столь быстро, как многим хотелось бы, но главное – они в непрерывном действии. Алиев продолжает снова и снова побеждать: освобождение Карабаха, выстраивание отношений с Россией на равных, решение проблемы с иранскими грузовиками и жесткий ответ Тегерану, успешная реализация Зангезурского коридора, невероятные темпы возрождения Карабаха. Вот он – истинный лидер своей страны.

Прав был Хаменеи, когда говорил, «кто выкопает яму для своих братьев, тот первым упадёт в неё»… «Братья-шииты» сами же провалились в яму, выкопанную для Азербайджана.

Максуд Салимов