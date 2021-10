Би-би-си представила рейтинг лучших сериалов XXI века

Британская вещательная корпорация Би-би-си представила список из 100 сериалов, которые, по мнению экспертного совета компании, стали лучшими в XXI веке. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте Би-би-си.

Возглавила список американская криминальная драма The Wire («Прослушка»), которая выходила на телеканале HBO с июня 2002 года по март 2008 года. Второе место занял драматический сериал Mad Men («Безумцы»), семь сезонов которого показывали на телеканале AMC с июля 2007 года по май 2015 года. Он получил четыре премии Emmy подряд в категории «Лучший драматический сериал».

На третьей строчке в рейтинге расположился сериал Breaking Bad («Во все тяжкие»). Он получил признание широкой публики и критиков, а также был назван одним из лучших американских многосерийных фильмов. Breaking Bad был удостоен множества различных наград. Его серии были показаны на канале AMC с января 2008 года по сентябрь 2013 года.

Четвертое место занял британский комедийно-драматический сериал Fleabag («Дрянь»), который был создан сценаристкой и актрисой Фиби Уоллер-Бридж. Она же и сыграла в нем главную роль. Премьера состоялась 21 июля 2016 года, а финальный сезон завершился 8 апреля 2019 года. На пятой позиции в рейтинге оказался сериал Game of Thrones («Игра престолов») от канала HBO. Он выходил на экраны с 17 апреля 2011 года по 19 мая 2019 года. Известно, что телеканал занимается разработкой двух приквелов этого сериала — первый должен выйти в 2022 году.

В топ-20 вошли также мультипликационный сериал BoJack Horseman («Конь БоДжек») от Netflix, комедийная драма Six Feet Under («Клиент всегда мертв»), третий сезон американского телесериала Twin Peaks: The Return («Твин Пикс: Возвращение»), комедийно-драматический телесериал Atlanta («Атланта»), мини-сериал Chernobyl («Чернобыль»), историческая драма The Crown («Корона»), комедийный телесериал 30 Rock («Студия 30»), американские драматические сериалы Deadwood («Дэдвуд») и Lost («Лост»), а также британский сатирический сериал The Thick of It («Гуща событий»). Замыкает список проект Netflix The Queen’s Gambit («Ход королевы»), премьера которого состоялась 23 октября 2020 года. Сериал завоевал 11 премий Emmy, в том числе за лучший мини-сериал, а также две премии «Золотой глобус».

В составлении рейтинга лучших сериалов по версии Би-би-си участвовали 206 кинокритиков, журналистов, ученых и других экспертов в области телевизионной индустрии из 43 стран. Также известно, что всего было рассмотрено 460 разных проектов, выпущенных с начала 2000 года. Как отмечает Би-би-си, этот рейтинг задуман как отправная точка для открытых обсуждений и дебатов на тему лучших сериалов XXI века. В последние годы Би-би-си проводит ежегодный опрос кинокритиков, экспертов и деятелей индустрии со всего мира, чтобы определить лучшие фильмы в той или иной категории. В частности, ранее был опубликован список 100 лучших фильмов, снятых женщинами, и список 100 лучших неанглоязычных фильмов.