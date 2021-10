Посол Германии поздравил народ Азербайджана

Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости.

«С Днем восстановления независимости! Хочу передать сегодня самые искренние поздравления Азербайджанской Республике по случаю 30-й годовщины восстановления независимости», — говорится в публикации дипломата в Twitter.

Müstəqilliyin Bərpası Gününüz Mübarək! I want to express my warmest congratulations to the Republic of Azerbaijan on today’s 30. Anniversary of Restoration of Independence. pic.twitter.com/fDk34IlMn7

— Ambassador Dr. Wolfgang Manig (@GerAmb_Baku) October 18, 2021