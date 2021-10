Спецпредставитель Евросоюза Тойво Клаар летит на Южный Кавказ.

«Вылетаю для встреч в Баку, Тбилиси и Ереване. Европейский Союз вовлечен в работу со своими партнерами на Южном Кавказе ради процветания и мира», – написал Клаар в своей публикации в Твиттер, опубликовав снимок из самолета турецких авиалиний.

Takeoff again for meetings in Baku, Tbilisi and Yerevan. The 🇪🇺is engaged to work with its partners for a South Caucasus that is prosperous and at peace. pic.twitter.com/RpS8tOKIUb

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) October 18, 2021