Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг посетил Агдам.

Об этом немецкий дипломат сообщил в Twitter.

В ходе визита посла сопровождал исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн.

#AHK Executive Director Tobias Baumann and I inform ourselves today from Presidential Representative Huseynov about the great task of bringing the city of #Agdam back to life. pic.twitter.com/HgVowRtYz3

— Ambassador Dr. Wolfgang Manig (@GerAmb_Baku) October 15, 2021