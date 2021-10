В мечети в Афганистане прогремел взрыв: десятки погибших и раненых

Взрыв прогремел в шиитской мечети в городе Кандагар на юге Афганистана.

Инцидент случился во время пятничной молитвы, сообщает телеканал Tolo News. По предварительным данным, погибли как минимум 25 человек, еще 20 ранены.

По словам источника РИА Новости, взрыв устроил террорист-смертник. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Watch: At least seven people are killed and 13 wounded when an explosion hits a Shia #mosque in the Afghan city of #Kandahar on Friday, a doctor tells AFP.https://t.co/KnyY27YGSb pic.twitter.com/odZMMXVES1

