Зачем Пашиняна вызывали в Москву?

В Москве — сезон большой дипломатии на южнокавказском направлении. В России уже побывали спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель парламента Армении Ален Симоньян. Теперь же в Кремль вызвали Никола Пашиняна. На следующий день — встреча религиозных лидеров России, Азербайджана и Армении.

Встречи религиозных лидеров Азербайджана и Армении по инициативе Москвы проходили за три десятка лет конфликта неоднократно. И сегодня межрелигиозные переговоры в Москве оставляют стойкое ощущение «дежавю» — как и унаследованные после 30 лет бесплодных переговоров сомнения в действенности межрелигиозной дипломатии. Тем более что, как показывает, в частности, нежная дружба Армении с Ираном, противостояние Азербайджана и Армении не было «межрелигиозным». Наконец, нынешняя встреча религиозных лидеров проводится уже на другом политическом фоне, когда резолюции СБ ООН выполнены военно-политическим путём, когда уже самое время продвигаться к долгосрочному миру и создавать климат доверия. А такие встречи — сильнейший инструмент «народной дипломатии».

Однако фразу Эчмиадзинского католикоса Гарегина II на встрече с патриархом всея Руси Кириллом: «Сегодня, как известно вашему святейшеству, для нашего народа и нашей страны настали трудные времена. Мы верим, что с помощью Божьей и благодаря нашей вере, а также поддержки дружественных стран, в первую очередь Российской Федерации, это испытание мы тоже сможем преодолеть» — вряд ли можно свести к дипломатической вежливости. Во-первых, не секрет, какие масштабные планы по традиции связывают в Армении с заступничеством и покровительством Москвы. А во-вторых, заявил об этом духовный пастырь синхронно с «большой дипломатией» — в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Информация о встрече Путина и Пашиняна, однако, оказалась весьма скупой. Президент и премьер не вышли к журналистам. Не было и подписания каких-либо документов, Наконец, несмотря на то, что пресс-служба Кремля и даже лично Путин на встрече с Пашиняном обещали еще и «рабочий обед», никаких фотографий совместной трапезы та же пресс-служба не распространила.

И самое главное, нет ясности, что же обсуждали лидеры и до чего договорились. Фраза Путина насчёт «сверки часов» объясняет очень немногое. «Твит» Пашиняна о продуктивной встрече — тем более. Особенно на фоне весьма скептических оценок в самой Армении. Местное экспертное сообщество уверено: Пашиняна вызвали в Москву и поставили перед фактом — все решения уже приняты «большими дядями», а Армении остается их покорно исполнять. Политолог Карен Кочарян прямо заявил местным журналистам: «Сейчас Пашиняна в очередной раз вызвали в Москву, чтобы проинформировать о чем-то. Это факт, простая истина, которая очевидна, лежит на поверхности. Что бы ни было, видимо, будут держать в курсе, узнаем, или возможно, в очередной раз не узнаем. Если посчитают нужным, предоставят информацию, не посчитают нужным – не предоставят». Его коллега Сурен Петросян вообще уверен: «Как это ни печально, Республику Армения максимум предупреждают о том, что должно произойти, но не ведут переговоров. Термина «переговоры» больше нет».

Однако куда ближе к истине другая версия: Пашиняна вызвали в Москву «на ковёр». Напомним: 1 октября Никол Воваевич принимал в Ереване главу МИД Чехии Якуба Куханека. А 4 октября сам отправился с визитом в Литву. Официально Москва на эти «перемены на западном фронте» не отреагировала. Но, судя по материалам уже российского, вернее сказать, Российско-армянского экспертного сообщества, дипломатические трепыхания Пашиняна восторга у Кремля и Смоленской площади не вызвали: такое заигрывание со странами, входящими в НАТО и Евросоюз, для «форпоста» сочли излишней вольностью. Плюс ко всему Москву не могут не тревожить еще и дипломатические «танцы» Армении с Ираном. Во-первых, РФ вообще не в восторге от готовности Тегерана тащить своих старых и новых друзей в российский «огород». А во-вторых, и «в-главных», Москве совсем не улыбается перспектива, если завтра на территории ее форпоста начнут «бодаться» Иран, страны Запада, Турция, Пакистан и еще многие. Тем более что Россия сегодня явно стремится сохранить за собой «пальму первенства» в миротворчестве. Понятно, что раскрыть подробности столь деликатных переговоров в коммюнике вряд ли возможно даже теоретически. Так что молчание Никола Пашиняна вполне объяснимо.

Другой вопрос, чем на этом фоне было заявление католикоса, особенно с учетом исключительной роли армянской церкви в политике — завуалированной капитуляцией перед Москвой или началом политического торга с Кремлем по схеме «лояльность в обмен на поддержку».

Экспертная группа Minval.az