«Попытки «продавить» Кавказ блокированы, новый союз обезоруживает Россию»

Военно-политический союз Баку, Анкары и Тбилиси, а так же учения, проводимые странами, оказались в эпицентре обсуждений в Москве и Тегеране. И тут, и там всерьез обеспокоились потенциалом дружественных и политических контактов этих стран Южного Кавказа, их серьезной настроенностью на сотрудничество, а так же желанию противостоять сообща внешним угрозам. Так почему же союз Баку, Анкары и Тбилиси так не по нраву Тегерану и Москве?

«Безусловно, активизация Ирана в регионе связана с ослаблением роли США на Ближнем Востоке, и теперь иранское духовное и политическое руководства вырабатывают некую новую доктрину действий, переигрывая свои планы. Однако, именно продуманная политика Азербайджана и его умение выстраивать стратегические союзы остановят иранскую агрессию в отношении Южного Кавказа. В этом смысле Азербайджан и его военные союзы стали модератором безопасности в регионе».

Об этом рассказал в ходе блиц-интервью Minval.az российский политолог Александр Рябцов, оценивая геополитические процессы в Южном Кавказе и роль Азербайджана в этих процессах.

Как отмечает политолог, военные учения Азербайджана, Турции и Грузии, проводимые в регионе, именно в период весьма жесткой риторики Ирана в адрес Азербайджана, говорят о многом. В частности, о том, что формируемые по инициативе Баку и Анкары союзы в регионе имеют далеко не формальный характер, а самый, что ни на есть работающий эффект.

«Участие Грузии в военном блоке с Азербайджаном и Турцией говорит о полноценной географии такого сотрудничества. Грузия, являющаяся важным политическим фактором на севере-западе региона, обеспечивает некое прикрытие для блока с этой геополитической позиции, обеспечивая и выгодный «западный коридор» для союза трех стран. При этом важно, что Тбилиси понимает действенность такого союза для самой Грузии. Потому что и он, союз этот, также является необходимым инструментом для Тбилиси в обеспечении безопасности и независимости на Кавказе, в частности, от любых притязаний России. Для Грузии участие в блоке трех стран, практически снимает факт опасности любой гипотетической агрессии Москвы, и в Тбилиси это хорошо понимают», – подчеркнул политолог.

Как отмечает политолог, дело, конечно же, не в потенциале грузинской армии, несомненно, важном, но уступающем потенциалу армий двух других стран. Однако, как было уже подчеркнуто, Грузия обеспечивает для блока геополитический щит с севера, и в этом ее важная роль.

«Очень важно, что, подключив Тбилиси, Азербайджан и Турция, по сути, сняли с повестки дня активность России и фактор ее военно-политической силы, создавший излишнее напряжение в регионе», – подчеркнул Рябцов.

Попытки «продавить» Кавказ блокированы, как отмечает политолог, новый союз теперь заметно обезоруживает Россию в этом направлении. У Грузии, по его словам, практически тоже нет вариантов – она вынуждена что-то противопоставлять союзу и блоку «Россия-Иран-Армения», который вырисовывается все явственнее. Вместе с тем, заметно блокированы и любые поползновения Ирана как-то вмешаться в расклад сил на Южном Кавказе.

«Иран «побуянит» и успокоится. Сломать конструкцию партнерских связей на Кавказе у Ирана не выйдет, все роли прописаны и ясны, и потому в регионе Южного Кавказа Ирану делать нечего, разве что в роли мягкой силы. К сожалению, говорить о другой тройке – Иран, Россия, Армения — приходится говорить, как о почти сложившемся факте. Последняя риторика и выступление Сергея Лаврова показали, что Россия, является чуть ли ни инициатором напряжения в регионе и созданием данного союза, что заставляет задуматься о возможной угрозе переделки карты региона. Ну, вот как раз именно тут важным балансом и военно-политическим регулятором выступают союзы Баку-Анкара-Тбилиси, а также Баку-Анкара- Пакистан. В этом смысле азербайджанское политическое руководство действовало на предвосхищение таких ситуаций, и теперь мы видим, с какой геостратегической точностью, как и до, так и сразу же после окончания 44-дневной Карабахской войны Баку начал выстраивать схемы «блоков» в регионе, создавая прочный баланс военно-политической стабильности в регионе. Именно эта стратегия Баку и не позволит осуществиться планам по переделке каких-либо карт региона со стороны северного соседа или настойчивых попыток Ирана», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров