Мы намерены превратить Гадрут в центр международной культуры и туризма, заявил глава государства

Сегодня уже дан старт работам по восстановлению Гадрута. Заложен фундамент автодороги. Будут проложены четырехполосные автомобильные дороги Гадрут-Джебраил, Гадрут-Физули, построена подстанция “Гадрут”, заложен ее фундамент, а также дан старт строительству мечети в Гадруте. Фундамент мечети тоже заложил я, и считаю, что это тоже историческое событие. Потому что в советское время большинство жителей поселка Гадрут составляли армяне, они, конечно же, не позволили бы построить здесь мечеть, да и в целом нам известно, что в советский период, во времена атеизма построить мечеть было невозможно.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

«Мы восстанавливаем историческую справедливость, а также проявляем приверженность нашим религиозно-духовным ценностям. В то же время подстанция, дорога являются уже одними из основных инфраструктурных проектов. Будут реализованы и другие проекты. Историческая часть Гадрута будет реконструирована. Есть уже первые изображения, связанные с ремонтом зданий. В то же время наблюдающийся в поселке этот беспорядок причиняет человеку боль. Невозможно представить поселок в таком виде. Мы намерены превратить Гадрут в центр международной культуры и туризма.

Основным направлением развития поселка и Ходжавендского района станет сельское хозяйство – растениеводство, животноводство, виноградарство. Здесь были традиции виноградарства, имеются очень благоприятные условия для выращивания винограда. Наряду с сельским хозяйством, Ходжавендский район станет очень важным туристическим центром, потому что туристический потенциал здесь достаточно велик. Здесь очень богатая природа, всюду горы, леса, реки, это райский уголок. Здесь расположены исторические памятники, мосты, а также знаменитая Азыхская пещера, Тагларская пещера. Армяне пытались арменизировать и Азыхскую пещеру. Они дошли до такой степени абсурда, что заявляли: в Азыхской пещере жили армяне. Не знаешь, смеяться или что еще делать. Именно азербайджанские археологи обнаружили Азыхскую пещеру. Они провели большую исследовательскую работу. Армяне просто ради пропаганды привозили сюда ученых из нескольких стран мира и устраивали шоу. Они, можно сказать, нанесли большой ущерб пещере. Во время предыдущей поездки сюда я поднялся до входа в пещеру. Для строительства в этих богатых историческими памятниками местах туристических центров, отелей я хочу пригласить и азербайджанских и иностранных инвесторов. Потому что в мире очень мало таких красивых и живописных мест, как Ходжавенд, поселок Гадрут. Армяне вырубили наши леса в Кяльбаджаре, Лачине и других местах. В Кяльбаджарском, Лачинском, Зангиланском районах полностью уничтожены, вырублены, сожжены около 60 тысяч гектаров лесных угодий, то же самое и в Джебраиле, но не здесь. Поэтому природа здесь, можно сказать, осталась нетронутой. К тому же, здесь фактически не было населения. Так что мы должны сохранить девственную природу этого региона. После возвращения сюда граждане должны в первую очередь сами уделять внимание охране этой природы. Государство тоже, конечно, будет выполнять свои обязанности.

У нас очень большие планы, связанные с дальнейшим развитием Ходжавендского района, поселка Гадрут. Сегодня мы приступили к реализации этих планов. Сегодня ходжавендцы приехали на родную землю, отныне такие поездки будут осуществляться чаще», — приводит АЗЕРТАДЖ слова презитдента.