Американский производитель чипов Nvidia ожидает потерю $5,5 млрд прибыли из-за ограничений на экспорт чипов в Китай. Об этом говорится в информации Financial Times.

Nvidia опубликовала новые меры контроля США за продажами американских производителей чипов в Китай в нормативном документе, в котором отмечается, что в результате компания ожидает снижения прибыли на $5,5 млрд.

Позднее министерство торговли США подтвердило введение новых требований к лицензированию экспорта чипов H20, а также AMD MI308 и аналогичных чипов. В министерстве заявили, что оно «действует в соответствии с директивой президента США Дональда Трампам по обеспечению национальной и экономической безопасности».

В Nvidia отметили, что выпускаемый компанией чип H20 был разработан в соответствии с требованиями администрации предыдущего президента Джо Байдена, препятствующими продаже самых мощных чипов Китаю. Теперь для продажи H20 в Китай будет необходима специальная лицензия.

На предварительных торгах в среду акции Nvidia рухнули на 6%, в то время как фьючерсы на технологический индекс Nasdaq 100 упали на 1,4%.