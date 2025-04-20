Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Информация приводится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 10-12° тепла, днем — 16-21° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-75%, днем — 50-55%. Ожидается умеренный юго-восточный ветер.

В районах Азербайджана ожидается ясная погода преимущественно без осадков. При этом ночью и вечером в ряде северных и западных районов ожидается дождь с грозой. Местами возможны кратковременные интенсивные осадки и град. Ночью и утром временами туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем — 20-25° тепла, в горах ночью — от 2° мороза до 3° тепла, днем — 8-13° тепла.

Ночью и в утренние часы в ряде районов страны в связи с туманной погодой дальность видимости на магистралях снизится до 500-1000 метров.