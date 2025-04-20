Члены Демократической партии США выражают недовольство публичной активностью бывшего президента Джо Байдена, говорится в информации The Hill.

Экс-президент после долгого перерыва вновь появился на публичном мероприятии 15 апреля и выступил с речью, в которой подверг критике позицию администрации Трампа по ряду вопросов.

При этом некоторые демократы предпочли бы, чтобы Байден отошел на второй план в то время, пока партия предпринимает усилия, чтобы оправиться от поражения на выборах президента и в Конгресс.

Издание приводит заявление пресс-секретаря бывшей первой леди США Майкла ЛаРосы, который считает, что возвращение Байдена стало «прекрасным подарком для Белого дома, президента Трампа и консервативных СМИ в то время, когда они находились под пристальным вниманием из-за последствий введения Трампом масштабных пошлин». ЛаРоса также заявил, что внутри Демократической партии по отношению к Байдену «распространено негативное отношение и даже гнев» и добавил, что это не изменится в ближайшем будущем.

«Это душераздирающий и трагический финал их общественной жизни, но это также правда, и они должны учитывать политические реалии», – признал бывший пресс-секретарь Джилл Байден.

Другие стратеги-демократы также отметили что сейчас неподходящее время для возвращения Байдена в публичное пространство, особенно с учетом того, что опросы общественного мнения показывают все большее недовольство американцев экономической политикой Трампа.