В американском штате Иллинойс имело место крушение одномоторного самолета. В результате происшествия погибли четыре человека.

Самолет упал в поле в центральной части штата, информирует Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на местные правоохранительные органы.

Согласно заявлению следователя округа Колс, Эда Шниерса, все находившиеся на борту погибли. По предварительным данным расследования Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), самолет при падении столкнулся с линиями электропередач.