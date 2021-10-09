Бакинский зоопарк порадовал обновленным видом и естественной средой

Бакинцы и гости столицы наконец-то дождались – после долгой реконструкции открылся Бакинский зоологический парк. Зоопарк реконструирован по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

В новом зоопарке есть на что посмотреть – его облик претерпел значительные изменения, территория расширена почти вдвое и сейчас составляет 4,25 гектара.

Заметно изменилась концепция зоопарка – теперь его питомцы получили более просторные вольеры, более адаптированные к природным условиям.

Как убедились сотрудники Minval.az, побывавшие на открытие зоопарка, особенно крупные вольеры получили такие животные как бизоны, тигр, медведь и другие. На территории самых больших вольеров воссоздан практически природный ландшафт, имеются мини-озера, пруды и даже небольшие водопады. В центре зоопарка расположилась смотровая вышка, куда можно подняться и полюбоваться открывающимся видом.

На территории функционируют развлекательные объекты, детская площадка, лекторий. Радует глаз обновленный террариум и мини-океанариум: их облик тоже заметно изменился к лучшему.

В настоящее время в зоопарке насчитывается 125 видов животных, 22 из которых занесены в Красную книгу.

Как рассказала журналистам исполнительный директор Назакет Исаева, самые пожилые животные остались в специальном питомнике, расположенном в Гарадагском районе столицы, однако большая часть питомцев вернулась в обновленный зоопарк.

Есть и новые «жильцы»: это сурикаты, кенгуру и др. Между тем руководство Бакинского зоологического парка не планирует покупать новых животных, здесь применен другой подход: новые животные прибывают по обмену с другими зоопарками мира.

Цены на входной билет весьма гибкие: цена для взрослых составляет 5 манатов, однако студенты и школьники смогут посетить зоопарк всего за 2 маната, за эту же сумму смогут побывать здесь дети от 2 до 16 лет. Вход для детей шехидов – бесплатный.