Посол Германии: В духе великого поэта Низами я призвал к примирению, чтобы война и разрушение в Гяндже навсегда остались в прошлом

Во время моего визита в Гянджу я также посетил разрушенные районы города. В духе великого поэта Низами я призвал к примирению, чтобы война и разрушение в Гяндже навсегда остались в прошлом.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

During my visit in Gəncə, I also visited the destroyed areas of the city. In the spirit of the great poet Nizami, I called for self-reflection and for reconciliation so that war and destruction in Gəncə will be once and for all a thing of the past. pic.twitter.com/pZicBcjJXE

— Ambassador Dr. Wolfgang Manig (@GerAmb_Baku) October 8, 2021