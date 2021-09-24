Алиев рассказал о звонке Путина после освобождения Шуши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналу «Национальная оборона» раскрыл подробности 44-дневной войны за Карабах. В интервью он также рассказал о контактах в ходе войны с президентом России Владимиром Путиным, передает Minval.az.

«Естественно, мы поддерживали регулярный контакт с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, на разных этапах военных действий. После того, как началась война, наш первый телефонный разговор состоялся 7 октября, в день его рождения. Традиционно я поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения. И вот это был первый наш телефонный контакт с момента, когда уже 10 дней прошло после начала военных действий. Мы также обсуждали вопросы, как и что сделать, чтобы война была остановлена», – отметил президент.

Он рассказал, что у него были предложения.

«Владимир Владимирович частично уже в одном из своих интервью осветил те события, так что слишком в детали вдаваться не хочу. Но известно уже, что эти предложения поддержала и российская сторона, но армянская сторона отказалась и, я думаю, совершила трагическую, роковую ошибку. Потому что если бы они приняли тогда предложенный мною план, который был поддержан Россией, то поражение не было бы для них столь унизительным, и тысячи военнослужащих как с нашей стороны, так и с армянской, остались бы живы. То есть в смерти данных людей виновато именно армянское руководство, которое как минимум дважды за время военных действий упустило этот исторический шанс.

Они рассчитывали на то, что их западные друзья помогут Армении. Они предъявляли открытые претензии России, почему российская армия за них не воюет. Хотя позиция России полностью соответствовала международному праву, так как военные действия велись на территории Азербайджана и не в зоне ответственности ОДКБ, о чем они должны были сами прекрасно знать.

Тем более удивительно выглядела апелляция Армении к Организации Договора о коллективной безопасности, к той самой ОДКБ, которую Пашинян и его приспешники дискредитировали как могли, арестовав генсека ОДКБ. Вообще это вопиющий факт, в мировой практике, я думаю, такого не было. А дальше Ереван в течение года блокировал назначение нынешнего генсека ОДКБ, ведя себя вызывающее, причем данное поведение не соответствовало месту, роли и значимости Армении на карте мира.

Поэтому, еще раз возвращаюсь к тому, о чем я говорил – неоднократно я эти заявления делал, и данная позиция была известна Владимиру Владимировичу Путину. После того, как мы освободили город Шуша, Владимир Владимирович позвонил мне и сказал, что армянская сторона готова выполнить то, что она должна была выполнить. Он спросил: «Вы остаетесь на своей позиции?». Я сказал: «Да, я свою позицию не меняю. Если они подтверждают нам даты вывода своих войск с оставшихся оккупированных территорий, мы остановимся».

Это было 8 ноября вечером. А 9 ноября мы договорились созвониться вновь, потому что Владимир Владимирович играл в происходивших событиях очень активную роль, он мои месседжи передавал Пашиняну, а от него месседжи передавал мне. Это длилось с раннего утра 9 ноября до позднего вечера. Конечно же, очень много было вопросов, которые надо было согласовывать. Все проходило в таком авральном режиме. Представьте, за один день согласовать текст между двумя враждующими странами, и, естественно, данный текст должен был учитывать реалии. И он учитывал эти реалии. Учитывал, что Азербайджан – это страна-победительница, а Армения – страна, которая капитулировала. Это согласование шло до глубокой ночи и перевалило за полночь. По бакинскому времени это было 10 ноября, поэтому мы его и называем Заявлением от 10 ноября, в Москве же было 9 ноября», – отметил Алиев.