Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд поблагодарила Азербайджан за поддержку усилий Соединенных Штатов по эвакуации граждан из Афганистана.

Об этом Нуланд написала в Twitter.

Она также отметила, что была рада встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, состоявшейся в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН 21 сентября.

We look forward to progress, including via the Minsk Group Co-Chair mechanism, on steps to promote peace and stability in the region, such as release of detainees, humanitarian demining, and political reconciliation. pic.twitter.com/C6KJ8yjV9f

