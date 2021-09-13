Армия КНР преодолела более 6,3 тыс. км для участия в учениях в России

Переброска военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по железной дороге в Оренбургскую область для участия в международных учениях «Мирная миссия — 2021» стала беспрецедентной операцией в истории китайских вооруженных сил. Как сообщило в понедельник издание Global Times, военнослужащие преодолели более 6,3 тыс. км.
КНР для доставки своего вооружения сформировала четыре железнодорожных эшелона и две воздушные группы, которые были направлены из разных регионов страны 26 августа, пишет газета. Первая группа прибыла на место по железной дороге 6 сентября, проделав путь протяженностью более 6 300 км, что стало самым большим расстоянием, преодоленным китайскими военными по железной дороге для участия в учениях за рубежом.
По данным Global Times, в учениях принимают участие 558 солдат и офицеров НОАК, а также 130 единиц китайской боевой техники. В операции по переброске Китай также задействовал новейшие военно-транспортные самолеты Y-20, которые вылетели из Шэньяна (провинция Ляонин) и уже прибыли на российский полигон Донгуз.
«Климат на полигоне Донгуз холодный, перепады температур днем и ночью очень большие», — поделился впечатлениями принимающий участие в учениях старший полковник объединенных сил материально-технического обеспечения Чжу Сыцян. По его словам, НОАК также доставила на полигон инженерную технику, которая построила временный лагерь за 50 часов.
Для участия в учениях вооруженные силы Китая также перебросили на полигон самоходные артиллерийские установки ZTL-11 (другое название — «Тип-11»), БМП «Тип-08» и внедорожники «Мэнши». Кроме того, на полигон были переброшены вертолеты — военно-транспортные Z-8G и ударные Z-19. Как отмечает издание, учения проходят на фоне вывода американских войск из Афганистана и вызванной этим «деградации ситуации в сфере безопасности в регионе».
«Китай продемонстрировал свои возможности в перемещении вооруженных сил на большие расстояния и в короткие сроки при помощи разных средств транспорта. Вооружение и оборудование, которые были доставлены туда, очень подходят для контртеррористических операций», — приводит «Хуаньцю шибао» слова китайского военного эксперта, который попросил не раскрывать его имя. «Это демонстрирует возможности и решительность страны в защите мира и стабильности в регионе», — указал он.