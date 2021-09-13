Армия КНР преодолела более 6,3 тыс. км для участия в учениях в России

13 сентября, 17:40


Переброска военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по железной дороге в Оренбургскую область для участия в международных учениях «Мирная миссия — 2021» стала беспрецедентной операцией в истории китайских вооруженных сил. Как сообщило в понедельник издание Global Times, военнослужащие преодолели более 6,3 тыс. км.

КНР для доставки своего вооружения сформировала четыре железнодорожных эшелона и две воздушные группы, которые были направлены из разных регионов страны 26 августа, пишет газета. Первая группа прибыла на место по железной дороге 6 сентября, проделав путь протяженностью более 6 300 км, что стало самым большим расстоянием, преодоленным китайскими военными по железной дороге для участия в учениях за рубежом.

По данным Global Times, в учениях принимают участие 558 солдат и офицеров НОАК, а также 130 единиц китайской боевой техники. В операции по переброске Китай также задействовал новейшие военно-транспортные самолеты Y-20, которые вылетели из Шэньяна (провинция Ляонин) и уже прибыли на российский полигон Донгуз.

«Климат на полигоне Донгуз холодный, перепады температур днем и ночью очень большие», — поделился впечатлениями принимающий участие в учениях старший полковник объединенных сил материально-технического обеспечения Чжу Сыцян. По его словам, НОАК также доставила на полигон инженерную технику, которая построила временный лагерь за 50 часов.

Для участия в учениях вооруженные силы Китая также перебросили на полигон самоходные артиллерийские установки ZTL-11 (другое название — «Тип-11»), БМП «Тип-08» и внедорожники «Мэнши». Кроме того, на полигон были переброшены вертолеты — военно-транспортные Z-8G и ударные Z-19. Как отмечает издание, учения проходят на фоне вывода американских войск из Афганистана и вызванной этим «деградации ситуации в сфере безопасности в регионе».

«Китай продемонстрировал свои возможности в перемещении вооруженных сил на большие расстояния и в короткие сроки при помощи разных средств транспорта. Вооружение и оборудование, которые были доставлены туда, очень подходят для контртеррористических операций», — приводит «Хуаньцю шибао» слова китайского военного эксперта, который попросил не раскрывать его имя. «Это демонстрирует возможности и решительность страны в защите мира и стабильности в регионе», — указал он.

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Баку предупреждает миротворцев

13 сентября, 17:10

Так при каком же раскладе придётся «принимать дела» генералу Кособокову?

В истории с иранскими грузовиками, въезжающими в Ханкенди по Лачинскому коридору без разрешения официального Баку, Азербайджан сделал ответный ход. В Губадлинском районе, на участке трассы Мегри-Ереван, проходящем по азербайджанской территории, полицейские и таможенники проверяют иранские фуры и взимают пошлину за въезд на территорию Азербайджана. Эти сообщения перепуганным тоном подтвердило и СНБ Армении. Представители блока «Айастан» Роберта Кочаряна уже потребовали пригласить главу СНБ в парламент, «найти формат» для обсуждения создавшейся ситуации, а само заявление СНБ назвали «беззубым». А это верный признак: о «жесткой реакции» в Ереване не могут и мечтать.

Но самые важные «подвижки» происходят на российском треке. Минобороны Азербайджана направило письма в минобороны РФ и командованию миротворческих сил. Как подчеркивают в Баку, юридические и физические лица других стран и принадлежащие им транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, подобные случаи являются нарушением законодательства нашей страны, а также противоречат трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении. Проще говоря, миротворцам напомнили об их обязанностях и посоветовали их надлежащим образом исполнять.

И вот что примечательно: это заявление Минобороны Азербайджана появилось как раз в то время, когда сменяется это самое командование миротворческих сил: генерал-лейтенанта Рустама Мурадова сменил генерал-майор Михаил Кособоков.

Это новое назначение широко обсуждается в нашей стране по вполне понятным причинам. Тем более что господин Кособоков успел «накосячить» и в Грузии (командовал российской базой в оккупированном Сухуми), и в Украине (как указывается на сайте «Миротворец», генерал Кособоков имел самое непосредственное отношение к отправке российского оружия на Донбасс).

Здесь можно, конечно, отметить, что любой российский генерал в Карабахе, вне зависимости от подробностей своей личной биографии, будет представлять ту же страну, которая аннексировала Крым, продолжает войну на Донбассе, а до этого превратила свою «миротворческую миссию» в Сухуми и Цхинвали в оккупацию этих регионов, и добавить, что на возможную подготовку к «грузинскому варианту» указало бы назначение в Ханкенди, к примеру, Марата Кулахметова, который командовал российскими «миротворцами» в Цхинвали в 2008 году, но не Кособокова, который командовал базой в Сухуми, когда все политические решения были уже приняты. Или вообще напомнить о том, что, как ни парадоксально, в оккупированной Абхазии сегодня отчетливый рост антироссийских настроений и обид на Москву. Но это все же предмет гаданий. А вот в чем нет сомнений, так это в том, что принимать дела Кособокову приходится вместе с солидной порцией информации к размышлению.

«Искрит» в Лачинском коридоре и зоне действия миротворцев не в первый раз. И дело не только в иранских фурах. Совсем недавно своими впечатлениями о поездке в Ханкенди делилась в Твиттере депутат парламента греческого Кипра. В Ханкенди появлялся и Вова Вартанов, и многие другие. Еще недавно подобные вопросы в Баку предпочитали решать по конфиденциальным каналам. Но теперь претензии выражены публично, причем от имени минобороны, а не МИД. А это уже другой, более жесткий уровень реагирования.

Более того, накануне в Лачинском районе, то есть вплотную к коридору, завершились совместные учения войск специального назначения Азербайджана и Турции, которая еще к тому же входит в НАТО. Теперь проходят уже трехсторонние учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана. Еще раньше на своих учениях масштабную антитеррористическую «зачистку» отрабатывала Азербайджанская Армия. Которая — и это самое главное — чуть меньше года назад уже продемонстрировала в Карабахе и высочайшую боевую выучку, и отвагу, и патриотизм, одержав блестящую победу над Арменией. И это все по принципу »общего конечного пути» приводит к одному и тому же выводу: на территории Азербайджана ни у кого не получится вести свою игру, не обращая внимания на суверенитет, законы и интересы нашей страны

И хотелось бы, чтобы «десижн-мейкеры» в погонах и без поняли это раньше, чем в висящем на ниточке Лачинского коридора «огрызке» заискрит всерьёз.

Нурани