Узбекистан реабилитирует «басмачей»

11 сентября, 11:40

О каких политических «подвижках» свидетельствует указ об их реабилитации?

Ситуация в Центральной Азии еще долго останется в центре внимания мирового экспертного сообщества. Вывод войск НАТО из Афганистана, приход к власти запрещённых во многих странах талибов, бои в Панджшере, относительно которых чрезвычайно трудно получить достоверную информацию — «горячих новостей» на центрально-азиатском треке предостаточно. Но за этими «горячими новостями» практически не замеченными оказались действительно «тектонические сдвиги» в политике Узбекистана. Где, как ошарашенно констатировали еще на минувшей неделе многие информагентства, «реабилитируют басмачей»!

Поясним. На днях Узбекистан отметил юбилейную дату — 30 лет провозглашения своей независимости. Отмечали действительно торжественно и с размахом. В те же дни Верховный суд Узбекистана реабилитировал 115 человек, репрессированных в 1920-1930-е годы, в том числе Ибрагимбека Чакабаева (Ибрагим-бека) — лидера басмачества на территории современных Узбекистана, Таджикистана и северного Афганистана. В 1931 году он был пленен спецотрядом НКВД, доставлен в Ташкент и расстрелян по приговору суда. И вот теперь реабилитирован. А затем, отмечая День памяти жертв репрессий на аллее «Шахидлар хотираси» в Ташкенте, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил: «Почти сто лет спустя справедливость восторжествовала. Восстановлены честные имена 115 наших предков, которые боролись за нашу национальную независимость и не были реабилитированы. А ведь сколько их еще? Необходимо продолжить благородную работу, направленную на восстановление чести и достоинства патриотов». То есть назвал лидеров басмачей борцами за независимость и патриотами Узбекистана, чем обозначил новый курс и новые ориентиры.

В Москве официальной реакции на решение властей Узбекистана как бы не озвучено. Но зато возмущаются пророссийские сайты, ориентированные на узбекскую аудиторию: дескать, «если бы Ибрагимбеки, Саид Алимханы и их англосаксонские спонсоры победили тогда — моя бабушка (и миллионы других) осталась бы безграмотными и до сих пор наши женщины и девушки ходили в парандже», да еще басмачи наверняка запретили бы музыку и танцы, по примеру нынешних талибов, и т.д.

Впрочем, можно ли доверять подобным оценкам — вопрос открытый. В самом деле, в советские годы и в истории, и в литературе, и в кинематографе, включая добротные и зрелищные боевики, которые снимались в Ташкенте и Душанбе, басмачей изображали фанатиками-мракобесами. Между тем спектр политических сил, выступавших против Москвы в Центральной Азии, был достаточно широк. Еще до революции в Бухарском эмирате, сохранявшем некоторую самостоятельность и в составе Российской Империи, сформировалось движение «младобухарцев», выступавших за реформы по образцу младотурок Османской Империи, к ним примыкали «младохивинцы» уже в Хивинском ханстве. Наконец, после распада Российской Империи здесь была провозглашена Кокандская автономия, уже представлявшая собой светскую национальную государственность. И как выглядела бы Центральная Азия сегодня, если бы местное национально-освободительное движение не было потоплено в крови — это большой вопрос. Не говоря о том, что государственный суверенитет Узбекистана имеет и такое прочтение, как право изучать свою историю без оглядки на мнение извне. Так что вопрос не в том, почему здесь реабилитировали Ибрагим-бека — вопрос в том, почему это произошло только теперь. И хотя подобные судебные и политические решения — суверенное право Узбекистана, для Азербайджана и решение о реабилитации «басмачей», и те политические процессы, которые за ним, возможно, стоят, имеют далеко не умозрительный интерес.

Прежде всего напомним: основной ударной силой Красной Армии в борьбе с басмачеством были дашнакские отряды, весьма условно переформатированные в красноармейские. Причем «воевать» дашнаки предпочитали с мирным населением, устраивая чудовищные погромы и грабежи в той же Ферганской долине. Именно дашнаки сыграли решающую роль в уничтожении Кокандской автономии. И если теперь в Узбекистане отношение к «басмачеству» меняется, то вопрос, будет ли дана должная оценка и действиям дашнакско-большевистских карателей, стоит того, чтобы его озвучить.

Но куда важнее другое. Решение о реабилитации Ибрагим-бека озвучено на фоне явных политических сдвигов в Ташкенте. 27 октября 2020 года, в разгар Второй Карабахской войны, в Ташкент прибыла делегация министерства обороны Турции во главе с министром Хулуси Акаром. Анкара и Ташкент подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. А уже в марте 2021 года прошли первые совместные учения турецкого и узбекского спецназа. То, что визит Акара в Ташкент пришёлся на конец Карабахской войны, вряд ли случайность. Разгром Армении, кроме всего прочего, еще и надежно обезопасил проходящие через Азербайджан транспортные коридоры. А они с учетом возможностей транскаспийского транзита открывают для Турции «ворота» в Центральную Азию. А экс-генсек ОДКБ Николай Бордюжа в интервью «Новой газете» цедит сквозь зубы: «Я не знаю, какие планы у руководства Узбекистана с точки зрения восстановления своего членства в ОДКБ, это их суверенное дело. Хотя я считаю, что в нынешних условиях такой шаг был бы оправдан». В переводе: мы бы очень хотели, но… Не удаётся «завести» в ОДКБ и Туркменистан. И если сегодня Узбекистан позволяет себе такой демарш в адрес Москвы, как реабилитацию лидеров басмачей, это значит, что речь идет о серьёзных политических «трендах». Которые, кроме всего прочего, еще и многократно повышают значимость геополитической «связки» Турции и Азербайджана.

Нурани

﻿

СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.