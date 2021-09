Первый за 40 лет альбом ABBA выйдет 5 ноября

Шведская поп-группа ABBA впервые за 40 лет выпустит новый альбом. Об этом музыканты объявили во время специального стрима на ютьюбе, пишет «Медуза».

Пластинка, получившая название «Voyage», выйдет 5 ноября. В нее войдут 10 новых песен.

Одновременно с объявлением о выходе нового альбома музыканты представили две новых песни — «I Still Have Faith In You» и «Donʼt Stoot Me Down».



В поддержку нового альбом с 27 мая 2022 года в Лондоне на специально созданной концертной площадке состоится серия шоу, в рамках которых голограммы участников ABBA появятся на сцене вместе с десятью музыкантами из сопровождающей группы. Билеты на эти концерты начнут продаваться 7 сентября.

ABBA — одна из самых успешных групп в истории поп-музыки, общее количество официально проданных записей оценивается в 150 миллионов копий. Группа была основана в 1972 году и выпустила восемь альбомов до своего распада десять лет спустя.