Первый за 40 лет альбом ABBA выйдет 5 ноября

2 сентября, 22:05

Шведская поп-группа ABBA впервые за 40 лет выпустит новый альбом. Об этом музыканты объявили во время специального стрима на ютьюбе, пишет «Медуза».

Пластинка, получившая название «Voyage», выйдет 5 ноября. В нее войдут 10 новых песен.

Одновременно с объявлением о выходе нового альбома музыканты представили две новых песни — «I Still Have Faith In You» и «Donʼt Stoot Me Down».

В поддержку нового альбом с 27 мая 2022 года в Лондоне на специально созданной концертной площадке состоится серия шоу, в рамках которых голограммы участников ABBA появятся на сцене вместе с десятью музыкантами из сопровождающей группы. Билеты на эти концерты начнут продаваться 7 сентября.

ABBA — одна из самых успешных групп в истории поп-музыки, общее количество официально проданных записей оценивается в 150 миллионов копий. Группа была основана в 1972 году и выпустила восемь альбомов до своего распада десять лет спустя.

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Баку осудил сепаратистскую риторику Еревана

2 сентября, 20:24

Официальный Баку решительно осуждает сепаратистские заявления премьер-министра и МИД Армении относительно Карабахского региона Азербайджана, сделанные 2 сентября 2021 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве такое поведение название плодом больного воображения. При этом в МИД подчеркнули, что Армения, имеющая безосновательные территориальные претензии к Азербайджану, продолжает фальсификацию исторических фактов и грубо нарушает принципы международного права.