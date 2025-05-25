Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Информация приводится в сообщении Центра.

Ожидается участие 54247 абитуриентов, в том числе 25961 человек — по II группе специальностей и 28286 человек — по III.

Экзамены пройдут в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Экзамен в Карабахском университете в Ханкенди станет первым, который пройдет на освобожденных от оккупации территориях. В нем примут участие абитуриенты, проживающие в Ханкенди, а также в Ходжалы, Агдере, Шуше и Лачине. Кроме того, выпускники этого года Физулинской школы имени М.Улугбея, Джебраильской школы имени М.Мехдизаде и полной средней школы села Агалы в Зангилане также будут сдавать вступительные экзамены в Ханкенди. Ожидается, что 51 учащийся этих школ примет участие в экзаменах.