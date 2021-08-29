Азербайджан рассчитывает в ходе форума во Владивостоке установить новые контакты

На фоне пандемии коронавируса, которая привела к ухудшению экономической и политической ситуации в мире, нарушению международной коммуникации, логистических цепочек, мировое сообщество еще сильнее стало нуждаться в площадках, где представители разных стран смогли бы обсудить и решить важнейшие мировые, региональные экономические проблемы, обменяться опытом, а также заключить соглашения с участием крупнейших компаний. В данном ключе сложно переоценить значение VI Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится 2-4 сентября 2021 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Если провести ретроспективу, то ВЭФ с момента его первого проведения является локомотивом развития международного сотрудничества на Дальнем Востоке России. К примеру, для участия в более чем 90 мероприятиях прошлого, юбилейного V ВЭФа приехали делегации из 65 стран, самые представительные из них: Индия, Япония, Китай, Республика Корея. По результатам форума было заключено 270 инвестиционных соглашений, сумма которых составила 52 млрд. долл. США.

Несмотря на все сложности, вызванными пандемией коронавируса, российскими властями предприняты беспрецедентные меры обеспечения безопасности и здоровья участников и гостей VI Восточного экономического форума, успешно апробированные на Петербургском международном экономическом форуме в июне текущего года. Активная массовая вакцинация населения и комплексные санитарно-эпидемиологические мероприятия позволили взять под контроль ситуацию в Приморье с распространением коронавируса и гарантировать успешное проведение форума.

В VI Восточном экономическом форуме примут участие более 4000 представителей из более чем 50 стран. Мероприятия будут проходить как в онлайн, так и в офлайн форматах. В программу включены международные бизнес-диалоги России с АСЕАН, Европой, Японией, Кореей и Китаем. Помимо деловой программы, которая будет состоять из более чем 70 мероприятий, форум включает в себя культурную и спортивную части. Под эгидой ВЭФ пройдет Ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, этап мировой серии по керлингу среди смешанных пар и чемпионат России по серфингу.

Для Азербайджана форум предоставляет прекрасную возможность познакомиться с интересными инвестиционными проекторами российских регионов, а также установить новые контакты с азиатскими партнерами.