Азербайджанские интересы на афганском поле

Ситуация в Афганистане еще долго останется темой номер один для мирового «болтающего класса». Слишком уж драматично развиваются события последних дней: развал афганских силовых структур правительства Ашрафа Гани, стремительное наступление талибов, штурм президентского дворца, столпотворение в аэропорту Кабула… Для Азербайджана это все имеет далеко не умозрительный интерес. и дело не только, вернее, даже не столько в том, что приход к власти в любой стране такого радикального движения, как «Талибан» — это априори пусть не прямая и не явная, но тем не менее угроза для всех. Есть и более конкретное «прочтение»: Афганистан при Ашрафе Гани не без оснований считался союзником Азербайджана, официальный Кабул решительно поддержал нашу страну во время 44-дневной войны. Азербайджан осуществлял в Афганистане множество проектов, от подготовки дипломатических кадров до «ASAN xidmət», и будем реалистами: талибы не выглядят той силой, которая будет продвигать в стране передовые технологии социального управления и «электронного государства».

Но самое главное, под вопросом оказывается судьба коммуникационных и логистических проектов. Неясно, будет ли продолжаться проект «Лазуритового пути», то есть транспортного коридора из Афганистана через Туркменистан и Азербайджан в Грузию. Наконец, есть еще проект железной дороги Мазари-Шариф—Кабул—Пешавар, которая должна была стать частью того же трансконтинентального пути, что и Зангезурский коридор…Для их полноценной реализации необходима минимальная стабильность в Афганистане, а еще дееспособное и «рукопожатное» правительство, готовое эти проекты поддержать.

А вот тут есть вопросы. Талибы могут сегодня, конечно, наслаждаться победой и объявлять об окончании в стране «20-летней гражданской войны», но не все так просто. И далеко не так красиво, как в легендах о «свободолюбивых афганцах, которых никто не может покорить». Об этом многие эксперты предпочитают не говорить вслух, но в истории Афганистана не было правительств, которым бы подчинялись хотя бы все пуштунские племена — гильзаи, ортонзаи и т.д. А еще есть таджики, узбеки, кызылбаши-азербайджанцы, ваханские киргизы…У талибов есть реальный шанс получить на севере страны вслед за эйфорией от своей победы новый виток партизанской войны. Не говоря о том, что и относительное единство пуштунских кланов тоже будет непросто сохранить, особенно после того, как исчезнет главный объединяющий фактор —противостояние зловредным американцам. И да, еще одна деталь: сегодня талибы охраняют посольство РФ в Кабуле, одну из немногих дипломатических миссий, которые не эвакуировались из афганской столицы.

А вот тут уже нелишне в который раз вспомнить, что Афганистан — это не государство, созданное самими афганцами. Он был «выкроен» в качестве буфера между на тот момент Британской Индией и Российской Империей, и Лондон по крайней мере до середины ХХ века уверенно контролировал ситуацию в этой стране, «гасил» мятежи и обеспечивал пусть относительную, но все же стабильность, что мало соответствует легендам о «горцах, которые не покорялись никому». Но потом, когда на месте Британской Индии появились независимые Индия и Пакистан, в британском Форин офисе открыто обсуждалась идея разделить Афганистан по хребту Гиндукуш, отдав север СССР, а юг —Пакистану. Британскому послу в Кабуле Джону Гарденеру даже направили письмо с указанием, что “если произойдет переворот (в Афганистане), что вполне вероятно, исчезновение этой страны в итоге не будет трагедией – в нынешних условиях жизнеспособность Афганистана в обозримом будущем весьма сомнительна”, потому как страна эта по сути дела представляет собой конгломерат областей, не связанных между собой ни исторически, ни экономически. Гарденер к этой идее отнёсся скептически — она обещала слишком уж масштабную «головную боль». Но тем не менее факт остаётся фактом: афганская государственность так и не «сложилась». Сегодня цена вопроса уже другая. Сценарии — тоже. И самое главное, Азербайджан — не сторонний наблюдатель. Сегодня в Афганистане находятся азербайджанские миротворцы. Их деятельность обсуждают в телефонном разговоре главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу.

Так что в Афганистане настоящая работа, похоже, только начинается.

Нурани, обозреватель