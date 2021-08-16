На словах ты – граф Толстой, а на деле?

Обращаться к классике мировой литературы всегда полезно – в любым времена. Особенно, когда нужно провести линию исторических аналогий и на их основании сделать полезные выводы.

Сегодня мы предлагаем экскурс в творчество великого русского писателя Льва Николаевича Толстого – человека умного и интеллигентного, оригинала и аристократа. В музее в Ясной Поляне хранятся письма графу от азербайджанцев — публицистов, литераторов, учителей, учеников, причем, не только жителей Баку, но регионов нашей страны.

Когда граф умер, траурные мероприятия состоялись не только в Баку, но в Лянкяране и Шеки. Поэт Аббас Ага Гаибов (Назир) написал стихи, посвященные памяти Толстого. Джалил Мамедгулизаде в журнале «Молла Насреддин» опубликовал памятный некролог.

Чувство глубокого уважения вызывает младшая дочь Льва Николаевича Толстого – Александра Толстая, известная не только как основатель и первый председатель знаменитого музея «Ясная Поляна» и Толстовского фонда, но и как автор публицистических и художественных произведений.

Но есть еще один факт в жизни этой удивительной женщины: в 1915 году Александра при содействии общества «Красный Крест» отправляется в турецкий город Ван, где становится свидетельницей жестокой резни, совершенной армянскими вооруженными формированиями против турок. Свои воспоминания впоследствии дочь Толстого записывает в личном дневнике. Запали в душу строки из этого дневника: «Армяне отрезали груди женщинам, выворачивали, ломали им ноги, руки, и жертв этой бесчеловечной жестокости я видела лично».

Читаешь этот дневник, и кажется, что строки кровоточат. Перед мужеством Александры Львовны хочется снять шляпу, ибо не каждая женщина – тем более дочь писателя, чей гений признали во всем цивилизованном мире – рискнет отправится с миссией в зону военных столкновений.

Но все в этом мире меняется, меняются и ТолстЫе, к сожалению. И отношение этих самых Толстых к Азербайджану и азербайджанцам тоже изменилось, не в лучшую сторону, притом с учетом шовинистических потуг последнего представителя этого некогда славного рода. Говорят, что на детях гениев природа отдыхает, но в случае с Толстыми эта поговорка не работает: природа отдохнула не на детях великого Льва Толстого, а на потомке графов – депутате Госдумы РФ Петре Толстом. И мы больше чем уверены, что у Петра Толстого тоже есть архив, где хранятся письма от азербайджанцев, да вот только письма эти не выражают глубоких чувств любви и нежности, не выражают уважения и почитания к потомку великого русского писателя, а, скорее, наоборот. И причины тому есть: достаточно вспомнить лживую, ядовитую риторику Петра Толстого, не имеющую ничего общего с нашей азербайджанской реальностью. Сей «графинчик» столь яростно нападает на нашу страну и отстаивает интересы Армении, что становится реально противно: Лев Николаевич наверняка в гробу переворачивается в стыде за такого лицемерного отпрыска.

Согласно мнению П. Толстого, войну в Карабахе «выиграла Россия и российские миротворцы». Каково? В ожесточенных боях за территориальную целостность страны погибло 3 тысяч азербайджанских военнослужащих, многие из которых прошли боевой путь отцов, оставшись навеки в летописи новейшей истории Азербайджана. Вечная им память. Но вот «потомок» Льва Николаевича с перекошенным от ненависти лицом кричал с высокой трибуны о том, что о том, что «Россия и российские миротворцы сумели остановить войну в Карабахе и спасти его от полного уничтожения».

Далее из уст «графинчика» посыпались недвусмысленные угрозы, дескать, если кто-то покусится на жизнь российских миротворцев, то в ответ получит то, что, по его словам, «не снилось Саакашвили», ибо «Россия не даст себя в обиду и друзей своих не оставляет». О каких друзьях говорит П. Толстой? Неужели об армянах, которым Россия продавала бракованное оружие во время войны, показав свое истинное лицо? Интересная дружба, надо заметить. Понятно, что проигравшая с треском войну Армения, зализывающая раны на «братской» груди России. Ни дать, ни взять шакал Табаки возле лап могучего тигра Шерхана.

Истерические потуги П.Толстого, возможно, остались бы вне поля зрения по принципу «говорит-греется», в конце концов, мало ли шовинистического бреда за эти годы было изрыгнуто в эфир большими и малыми помойками российских пропагандистов. Но в последний день 44-дневной войны тот же «графинчик» изрыгнул в программе «60 минут» необоснованное обвинение в адрес братской Турции: дескать, вертолет с российскими военными сбили вы, и если в России действительно дознаются, что это были вы, то «Россия знает о местах дислокации турецких офицеров». То есть, «графинчик» конкретно угрожал атаками на турецких военнослужащих. Кроме того, как издевательски подчеркнул «потомок» графа, «вопрос Константинополя все еще не закрыт». Как видите, «графинчика» реально колбасит в приступе шизофренических имперскими амбиций. Ишь, как распетушился! И Турцию накажет, и Азербайджан….

Казалось бы, с чего? Если полистать азербайджанские СМИ за 2013 год, то можно почитать совсем другого Петра Толстого, довольно миролюбиво высказывающегося о нашей стране, о Гейдаре Алиеве, о дружбе, братстве и прекрасных отношениях, в том числе и гармонично складывающихся в области экономики (участие в России в проекте «Один пояс, один путь»). В этом же интервью П.Толстой уверял в вечной дружбе между народами России и Азербайджана, гордился тем, что мы все говорим на одном языке. Казалось бы, придерживался принципиальной линии своего великого предка. Но вот только «графинчик» оказался двуликим.

В свете последних событий, развернувшихся из-за глупого высказывания Исфандияра Вахабзаде, оскорбленный в лучших чувствах «графинчик»-шовинист, сделал из глупости «трагедию общероссийского масштаба» и потребовал от Азербайджана извинений, иначе…

Но почему-то П. Толстой не соизволил поднапрячь память и вспомнить, сколько раз звучали оскорбительные цитаты в адрес Азербайджана и нашего народа из уст российских политиков. И почему-то он не считал нужным напомнить им о покаянии. Получается, что позволено Юпитеру, то не позволено быку? Но кто Юпитер, а кто – бык – надо бы разобраться.

Кстати, пощечины от «графинчика» получали не только мы, но еще и Украина, и Грузия – то есть те страны, которые посмели выйти из зоны российского влияния.

«Только благодаря России на карте мира пока еще существуют эти два злобных инвалида, оставшиеся без части своих территорий» — заявил П. Толстой в 2019 году в ходе заседания Нижней палаты российского парламента.

Но и это не последний шовинистический припадок безмозглого «графинчика»: в 2017 году тот же Толстой оскорбил «оседлые народы», явно демонстрируя антисемитскую риторику. На этот выпад отреагировал российский журналист Александр Глебович Невзоров, очень метко отметив, что Петр Толстой – чиновник, а, следовательно, требовать от него интеллектуализма бессмысленно. «Он парень милый, недоразвитый, но очень милый. И он в данном случае просто раб среды, раб той идеологии, которой себя отдал», — заключает Невзоров.

А вот тут хочется немного подправить г-на Александра Глебовича: в случае с ярой защитой Армении и выпадами в адрес Азербайджана Петр Толстой не отдал себя идеологии, а продал, причем, с ливером и потрохами.

И напоследок: раз уж речь в заметке идет о потомке великого русского писателя, то и закончить ее мы сочли нужным цитатой из романа «Анна Каренина»:

«Если уже гордиться породой, то не следует останавливаться на Рюрике и отрекаться от первого родоначальника – обезьяны».

Как Вам такой оборот, Петр Олегович? Вы же предпочитаете похваляться родством с гением русской литературы? А вот мы склонны видеть в Вас совсем иного предка.

Яна Мадатова