В последнее время участились случаи нахождения младенцев в совершенно неподобающих для ангелов местах: в мусорных баках, на заброшенных стройках и даже в общественных туалетах. Большинство из них умирает, некоторые выживают, но не факт, что со здоровьем у этих детей в будущем все будет безоблачно, ибо слишком страшно они начали свою дорогу в жизнь — под грифом «нежеланные».

На прошлой неделе Сумгаите в жилом массиве «Яшыл Дере» в мусорном баке нашли новорожденную девочку. Согласно информации, одна из жительниц жилого массива, выбрасывая мусор в контейнер, услышала звук. Присмотревшись, женщина обнаружила новорожденного ребенка и срочно обратилась в полицию. Девочка-найденыш была помещена в перинатальный центр врачами Сумгаитской станции скорой медицинской помощи. Ее состояние на данный момент удовлетворительное. Полиция начала расследование по данному факту.

Вчера аналогичный случай произошел в Уджаре.

В 2019-м году недоношенного ребенка нашли на мусорке в Гяндже. Ребенок скончался в больнице, едва прожив несколько дней.

Всякий раз, когда такие новости публикуются в СМИ, становится обидно и горько за то, что подобные зверства происходят именно в Азербайджане – в стране, где зачатие и последующее рождение ребенка – это огромный праздник, лучше которого нет и быть не может. Будущие родители, едва прознав о том, что младенцу – быть, начинают готовиться к его появлению на свет: покупают приданое для малыша, оформляют детскую комнату, покупают, коляски, бегунки, кроватку, игрушки, и обсуждают, какое имя дадут чаду, на кого он будет похож, и даже кем он будет, когда вырастет. Будущие мамочки с непомерной гордостью несут свой округлившийся животик – как символ того, что рука, качающая колыбель, правит миром.

Кукушки-убийцы

Но если для большинства женщин беременность и последующее рождение малыша – безграничная радость и счастье на всю жизнь, то для некоторых (увы, женщинами их назвать язык не поворачивается) – причина для беспокойства и ненависти к еще народившемуся чаду.

Понятно, что не все могут себе позволить родить ребенка, тем более, что время сейчас экономически сложное, и потому незапланированная беременность – сегодня нежелательное действие. Но ведь существует целый ряд препаратов. Казалось бы, куда легче сделать аборт на ранних сроках – все же меньшее из зол по сравнению с убийством уже выношенного и родившегося малыша. Но нет. Тут либо страх не позволяет, либо денег нет, либо со сроками затягивают в надежде на то, что произойдет выкидыш. И для того, чтобы он поскорее произошел, используют страшные методы в виде таблеток и горячих ванн, затягиваний тела и употребления народных средств для стимуляции преждевременных родов. Но эти методы не всегда срабатывают, и ребенок все же появляется на свет. И если он выживает в жутких условиях мусорных свалок, то ущерб, причиненный его хрупкому здоровью еще в утробе, навряд ли позволит ему прожить долгую жизнь. Скорее всего, она прервется через пару недель или месяцев, да и что это будет за «жизнь» — несложно представить.

Почему полиции сложно искать «кукушку» — тоже понятно: не все в порыве стресса и отчаяния оставляют ребенка где придется. Большинство тщательно продумывает последствия. К примеру, полиция может опросить официальные ведомства – больницы и роддома, проверить всех беременных женщин, состоящих на учете в районе обнаружения ребенка. А ведь эти «кукушки» могут приехать откуда угодно: к примеру, проживать в Хатаинском районе, не состоять при этом на учете, тщательно затягиваться, скрывая живот, а затем, втихую родив, привезти ребенка, скажем, в Сабаильский или Абшеронский район, выбросить младенца в мусорку и спокойно уехать обратно. Обычно такие преступные действия предпринимаются под покровом глубокой ночи. Даже если есть какие-то свидетели, им не придет в голову заглянуть в ящик, который кто-то оставил в мусорке. Следы запутаны, и даже Шерлок Холмс не догадается.

Навряд ли уместно будет пенять в данной статье на «переменчивые времена», на утрату нравственных и человеческих ценностей, так как от младенцев избавлялись всегда, во все времена и в самых разных точках планеты. Но вот только как избавлялись? В Европе и США бэби-боксы – такое же нормальное явление, как и телефонная будка. Но общество у нас совсем другое, просто не поймут. Хотя надо бы, потому что женщины-«кукушки», желая скрыть от родителей последствия внебрачных связей, избавляются от детей, не испытывая при этом ни капли жалости. Их даже не пугает тот факт, что в УК АР существует статья за предумышленное убийство, и если «кукушку» найдет полиция, то с нее спросят по всей строгости закона. Кстати, в России предложили ужесточить срок тюремного пребывания от 8 до 20 лет женщинам, убивающим новорожденных детей, ибо осознанное оставление младенца в беспомощном состоянии – и есть самое настоящее убийство. Таким образом правительство этой страны пытается бороться с ужасным явлением, и – что самое интересное – в России бэби-боксы так и не были поняты, полезная инициатива стала провальной: в открытое еще в 2012 году «окно жизни» за год было положено всего трое младенцев. А на мусорках и в подъездах продолжали умирать выброшенные младенцы.

28 сентября 2016 года, правительство России поддержало законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов. Документ предусматривает административную ответственность юридических лиц за организацию бэби-боксов. За данное правонарушение предлагается налагать административный штраф в размере от 1 миллиона до 5 миллионов рублей, либо приостанавливать деятельность юридического лица на срок до 90 суток.

Автор законопроекта привела три причины, по которым ее предложение должно быть утверждено правительством. И главенствующая причина отказа от бэби-боксов это то, что государство не должно поощрять отказы от новорожденных, ибо наличие бэби-боксов повышает риски торговли детьми и иных сделок, а вследствие оставления ребенка нарушается его право на идентичность.

Руководитель Женского кризисного центра Метанет Азизова в комментарии Minval.az сказала, что данная тема обсуждалась неоднократно, но есть большая проблема:

— Если в стране внедрят бэби-боксы, в которых женщины будут оставлять нежеланных младенцев, это может стать причиной резкого роста незаконнорожденных детей. Хотя на самом деле создание бэби-боксов — единственный выход спасти жизнь новорожденным детям.

За и против

О создании бэби-боксов в нашей стране разговоры ведутся вот уже много лет, но всякий раз они заканчиваются ничем. Чиновники в Минздраве считают, что создание бэби-боксом будет способствовать еще большему росту отказников в стране. Общественность считает приблизительно в том же ключе, но с несколько иного угла: на Востоке живем, бэби-боксы – позор для нас, лучше сделать вид, что все в порядке, в конце концов, подобное происходит не каждый день, и главное — что люди скажут. И снова звучит термин менталитет, дескать, не принято это у нас. Но если уже говорить о менталитете, то давайте вспомним, что и рожать без наличия мужа, и уж тем более – избавляться от рожденного ребенка таким зверским образом тоже менталитет не позволяет. И никогда не позволял. Однако же, и рожают, и выбрасывают. А значит, следует все же внять голосу рассудка и выбрать из двух зол меньшее. Но есть у полезного новшества и темная сторона.

В самые разные времена в соцсетях на эту тему шла ожесточенная полемика, в которых вырисовывалась еще одна веская причина отказа общества от столь полезного изобретения, а именно страх перед нарушением правил анонимности, являющихся во всем цивилизованном мире первостепенным и самым важным правилом установки бэби-боксов. Люди опасаются скрытых камер, шантажа и вымогательства, которые могут последовать в будущем, так как в ведомствах, занимающихся социумом и здравоохранением, процветает коррупция – несмотря на все усилия высшего руководства поскорее избавиться от этого позорного пятна. И именно благодаря коррупции общество настроено на волне недоверия, и любое – даже самое благое намерение, исходящее из министерств, ведомств, Кабмина и Милли Меджлиса – воспринимается или с унынием, или конкретно «в штыки». А потому и думать о создании столь полезного новшества как бэби-бокс очень рано. И потому – увы – еще не раз будут обнаружены умирающие или умершие ангелы на мусорках, в подъездах и пустырях.

Яна Мадатова

Minval.az