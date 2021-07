Команда Аргентины обыграла сборную Бразилии со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Америки по футболу. Турнир проходил в Бразилии, решающая встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана».

Гол на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария.

Команда Аргентины обыграла сборную Бразилии со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Америки по футболу. Турнир проходил в Бразилии, решающая встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана».

Гол на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария.

Dropped several times last month, Angel Di Maria has put Argentina ahead!pic.twitter.com/YRbQUS2OLJ

— Goal (@goal) July 11, 2021